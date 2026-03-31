Зарплата почти как у Зеленского: сколько получают кассиры в "АТБ" в 2026 году

За последний год продавцы стали получать на 15% больше

Средняя зарплата кассира в "АТБ" в 2026 году уже приблизилась к уровню оклада президента Украины. При этом доход людей в этой сфере растет с каждым годом.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua. Так, согласно объявлениям на сайте по поиску работу, в настоящий момент (март 2026) средняя зарплата продавца-консультанта в сети супермаркетов "АТБ" находится на уровне 20-25 тысяч в зависимости от региона.

Зарплата продавца в АТБ

Зарплата Зеленского

В это же время оклад президента Украины, как ранее писал "Телеграф", в 2025 году составил 28 тысяч гривен в месяц. Однако это не единственный источник дохода главы государства. Подробнее об этом в материале "Ниже среднего по Украине? Стало известно, какая зарплата у Зеленского (декларация)".

Стоит отметить, что в Украине на протяжении последних лет средняя зарплата кассиров показывает стабильный рост. Так, например, по данным Work.ua, за последний год работники этой сферы стали получать на 15% больше.

Средняя зарплата кассира в Украине

