Втрачаємо те, у чому були сильні. Чому скасування математики на НМТ це погана ідея

Експерт розповів, чим загрожує виключення важливого предмету з обов'язкових іспитів

На тлі суперечливого законопроєкту, який пропонує зробити математику необов’язковою для більшості вступників під час складання Національного мультипредметного тесту, виникає багато питань. Наприклад, як це відібʼється на боротьбі України в технологічній сфері під час війни?

Без математики неможливо прорахувати, щоб ракета летіла на ціль, нагадав "Телеграфу" професор Temple University Japan, старший радник Nihon Cyber Defence Co, доктор фізмат наук, надзвичайний і повноважний посол Сергій Корсунський.

Яка роль математики в розвитку штучного інтелекту і новітніх технологій?

– Якщо дуже коротко і по суті, то штучний інтелект, тобто агенти штучного інтелекту складаються з двох частин. Перша – це алгоритми, і друга – це бази даних. І те, й інше ґрунтується на серйозній математиці.

Із самісінького початку ШІ функціонував як алгоритм, який специфічним чином працює з особливим чином організованими базами даних. І це не тільки елементарна математика, з якої все починалося. Це вже математика дуже високого порядку, оскільки бази даних – це навіть не матриці, це тензори багатовимірні, які мають мільйони, якщо не мільярди параметрів, токенів тощо. І щоб розуміти архітектуру того, як це все функціонує, – не достатньо шкільного рівня. Для цього потрібна висока математика.

В цьому випадку ми говоримо про базові речі та просто неприпустимо ставити питання про те, що математика може зникнути. Якщо вона зникне з тесту, вона зникне з потреби. Люди готуються до екзамену, який у них є. До екзамену, якого нема, вони не готуються.

Сергій Корсунський

Але потім життя саме поставить такий екзамен, де з'ясується, що весь світ (я вже не кажу про китайців) займається тим, як забезпечити високоякісну математичну освіту.

Україна історично була сильна саме фундаментальною наукою, саме тим, що у нас математика викладалася на дуже високому рівні. Але поступово все звелося до значно більш елементарного рівня. І поставити питання, щоб її виключити, я вважаю, просто неприпустимо.

Як скасування тестів з математики може вплинути на боротьбу України в технологічній сфері під час війни?

– Школярі, які сьогодні складають тести – це завтрашні студенти. І як професор американського університету, де викладають математику, можу вам сказати: рівень студентів значно нижчий за той, що я вчив на мехматі. Однак Сполучені Штати мають розгалужену систему різнорідних освіт. Є освіта для тих, хто буде робітниками, є освіта для тих, хто буде технічним персоналом, а є освіта для "білих людей", які потім будуть мати трильйонні компанії в кишені.

Тому слід чітко розуміти, що ми маємо дати нашій молоді майбутнє. Для цього вони повинні мати інструменти. Я вже не кажу про таку абсолютно елементарну річ, яка має бути відома кожній людині з вищою освітою: музика – це математика, архітектура – це математика, технології обробки (навіть інформаційних текстів) – це ж все математика. Саме вона лежить в основі.

Я не кажу, що в старших класах школи потрібно вчити інтеграли та диференціальне обчислення, але має бути логічне мислення, щоб побудувати свою аргументацію, презентацію, просто взяти участь у дискусії, чітко визначати питання, сформулювати логічно свою думку. Ніяка інша наука так не функціонує. Вся філософія – це математика. Просто поцікавитись треба.

Думаю, проблема в тому, що математику викладають досить формально. Її слід викладати зі знанням того, що всі найвідоміші філософи давнини і сучасності, – це люди, які прекрасно розуміються на математиці, бо вона лежить в основі всього. Вона має залишатися, і мало того, треба працювати над тим, щоб її викладання було професійним і ефективним.

Ви згадали математику, архітектуру, музику. Правду ж кажуть, що архітектура – це застигла в камені музика…

– Це ж відомо, що всі ноти та все інше [в музиці – ред.] придумав Піфагор. Це факт, розумієте? Він просто розумів, що таке 1/2 і 3/4. А інші люди — не розуміють. А він розумів, тому що був геометр. І все звідти пішло. Це ж абсолютно елементарні речі, розумієте? Поняття нескінченності – це просто універсальна мова, якою говорить Всесвіт, навіть не люди на Землі. Весь світ говорить математикою. І кількість переходить у якість.

Навіть будучи доктором фізматнаук, я був вражений, коли дізнався про ту глибину, яка насправді стоїть за елементарними числами. І якщо ти її розумієш, то в тебе зовсім інший настрій стосовно вивчення цього. Це не є формальна річ. Її треба викладати як мистецтво, а не тупий набір правил, зазубрений з доведенням теорем і знаходженням інтегралів.

Якщо людина хоче, вона піде в університет і там навчиться. Але щоб навчитися філософії, бачити красу та гармонію у світі, в природі є тільки один інструмент – це математика.

Яка роль математики в сучасних оборонних технологіях?

– Ми з вами зараз говоримо через телефон. Це комп'ютер, такий точно, як будь-який інший. Що таке комп'ютер? Це – нулі й одиниці, які забезпечують передачу даних, це основа основ, з якої все починалося. Без двоїчного обчислення, не маючи під руками набору математичних інструментів, ви не можете прорахувати, щоб ракета летіла на ціль.

Так, сьогодні існують вже готові програми, щоб швидко програмувати. Але ви маєте знати логіку їхньої побудови та основу, яка за цим стоїть. А буквально все, що є в будь-якій сучасній технології, яка має стосунок до електроніки, ґрунтується на елементарних математичних правилах і двоїчному обчисленні.

Нагадаємо, засновник та керуючий партнер агенції RMA (PlusOne Group) Василь Самохвалов заявив, що вже зараз бізнес стикається з тотальною цифровою неграмотністю випускників шкіл. "Коли я чую про плани "порізати математику" на НМТ, починаю вірити Юлії Тимошенко, яка розповідає про світову змову з метою колонізації України. Бо такі плани на математику у школах реально можуть виношувати лише рептилоїди", – висловився він.