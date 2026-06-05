Спробуйте троянду на смак: сорт винограду, який вражає навіть досвідчених садівників

Мало хто знає про цей унікальний сорт сонячної ягоди — але це справжній шедевр

Серед виноградарів є такі естети, для яких розмір ягоди чи грона – не найважливіший параметр. Для них головне це смак, і якщо ваші пріоритети саме такі, то зверніть увагу на цей сорт винограду, смак якого нагадує чайну троянду. Ніжний, вишуканий та чарівний у своїй ненав’язливості.

Йдеться про досить старий сорт винограду угорської селекції під назвою Черсегі фюсереш. Це технічний сорт , тобто він може похвалитися підвищеним вмістом соку та оптимальним співвідношенням кислоти та цукру, щоб з нього вийшло відмінне вино або сік .

Але при цьому Черсегі фюсереш чудово може вживатися і у свіжому вигляді, оскільки його смакові характеристики є вищими за усілякі похвали. Багато дегустаторів запевняють, що якщо вам хотілося б скуштувати чайну троянду, але не жувати при цьому справжні пелюстки квітів, варто скуштувати цей виноград.

Черсегі фюсереш створено у далекому 1960 році і досі його смак викликає масу захоплень

Для довідки: Черсегі фюсереш дозріває на Дніпропетровщині до кінця серпня — початку вересня, має середню силу зростання та високу врожайність. Ягоди дрібні, білого кольору з рожево-кремовим рум’янцем. Є приємний аромат, а смак має характерний мускат чайної троянди. Хороший вміст цукрів.

До речі, вегетуючі саджанці Черсегі фюсереш можна посадити і в червні, і він здатний показати сигнальну гронечку вже наступного року.

Ще одна перевага Черсегі фюсереш перед столовими сортами: він вимагає меншої кількості обробок від шкідників та хвороб. До того ж, у нього підвищена стійкість до сірої гнилі, а морозостійкість становить 21-22 градуси.

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