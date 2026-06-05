Спробуйте троянду на смак: сорт винограду, який вражає навіть досвідчених садівників
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Мало хто знає про цей унікальний сорт сонячної ягоди — але це справжній шедевр
Серед виноградарів є такі естети, для яких розмір ягоди чи грона – не найважливіший параметр. Для них головне це смак, і якщо ваші пріоритети саме такі, то зверніть увагу на цей сорт винограду, смак якого нагадує чайну троянду. Ніжний, вишуканий та чарівний у своїй ненав’язливості.
Йдеться про досить старий сорт винограду угорської селекції під назвою Черсегі фюсереш. Це технічний сорт, тобто він може похвалитися підвищеним вмістом соку та оптимальним співвідношенням кислоти та цукру, щоб з нього вийшло відмінне вино або сік.
Але при цьому Черсегі фюсереш чудово може вживатися і у свіжому вигляді, оскільки його смакові характеристики є вищими за усілякі похвали. Багато дегустаторів запевняють, що якщо вам хотілося б скуштувати чайну троянду, але не жувати при цьому справжні пелюстки квітів, варто скуштувати цей виноград.
Для довідки: Черсегі фюсереш дозріває на Дніпропетровщині до кінця серпня — початку вересня, має середню силу зростання та високу врожайність. Ягоди дрібні, білого кольору з рожево-кремовим рум’янцем. Є приємний аромат, а смак має характерний мускат чайної троянди. Хороший вміст цукрів.
До речі, вегетуючі саджанці Черсегі фюсереш можна посадити і в червні, і він здатний показати сигнальну гронечку вже наступного року.
Ще одна перевага Черсегі фюсереш перед столовими сортами: він вимагає меншої кількості обробок від шкідників та хвороб. До того ж, у нього підвищена стійкість до сірої гнилі, а морозостійкість становить 21-22 градуси.
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