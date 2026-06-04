Сім’ї можуть їх досі шукати: одразу 30 невідомих воїнів поховали під Києвом (репортаж Яна Доброносова)

Кожного з них навіть зараз чекають удома, сподіваючись, що рідна людина жива…

На Національному військовому меморіальному цвинтарі відбувся похорон 30 українських військових, які боролися з російською агресією. Над їхніми могилами встановили меморіальні знаки із написом "Невідомий захисник України".

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці та показав, як проходила церемонія. Незважаючи на те, що імена українських героїв залишаються невстановленими, кожному з них проведено гідне поховання та належне вшанування.

В останній шлях воїнів провели хвилиною мовчання. На церемонії також пролунав український гімн.

"Сьогодні на Національному військовому меморіальному кладовищі поховали 30 невідомих. Вдумайтесь у цю цифру. Коли мені повідомили про цю зйомку — я навіть засумнівався. Подумав, можливо, почув неправильно. Можливо, йшлося про трьох невідомих. Але ні. 30 невідомих захисників. Кожен із них — чийсь батько, син, чоловік або дружина. Кожного навіть зараз чекають вдома, сподіваючись, що рідна людина жива. Ось це і є справжній злочин проти людяності", — зазначив Ян Доброносов у своєму Telegram-каналі.

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Національний військовий меморіальний цвинтар створений як єдиний державний простір гідного вшанування всіх загиблих за Україну. У цьому місці облаштовано сектори почесних поховань, збудовано дві колумбарні стіни, прокладено інженерні мережі та під’їзну дорогу, організовано автостоянку та шатл для відвідувачів, який щодня курсує від зупинки у Києві до Меморіалу та назад.

Згідно з інформацією Міністерства у справах ветеранів, у перспективі передбачено створення філій Національного військового меморіального цвинтаря у регіонах.

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Прощання із військовими 4 червня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пройшло прощання з Вікторією "Квіткою" Бобровою. Ян Доброносов показав фотографії.