Масштабна пожежа на ТЕЦ у Харкові: що відомо, відео з місця події (оновлено)

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

У понеділок, 5 серпня, на Харківській ТЕЦ-3 сталася масштабна пожежа. Над цим місцем у небо здіймаються чорні стовпи диму. Займання сталося не внаслідок прильоту.

Інформація про це була опублікована у мережі. Спочатку пабліки писали про пожежу на "Турбоатомі", але після локації місцеві зрозуміли, що вона сталася на ТЕЦ-3. З місця події з’явилося багато фото та відео.

"Горить труба, яка не використовувалася понад 20 років, критичного нічого немає", — пише один із пабліків.

У мережі пишуть, що постраждалих внаслідок події немає.

"Поруч нікого немає, обладнання теж немає. Все нормально. Самозаймання на градирні, яка не працювала понад 20 років. Без постраждалих, там обладнання ніякого. Не хвилюйтесь", — пише ще один харківський паблік.

Оновлено: деякі ЗМІ, посилаючись на інформацію від ДСНС, пишуть, що сну на місці події спалахнула дерев'яна споруда, яка не використовується, на території одного з об'єктів інфраструктури. Вони також спростували інформацію про спалах на "Турбоатомі".

Що відомо про ТЕЦ-3

Ця Теплоелектроцентраль у Харкові була збудована у 1934 році. Будівництво станції тривало 1 рік. У 30-ті роки вона була найпотужнішою з міських електростанцій і постачала теплом, парою та електроенергією прилеглі заводи-гіганти. Під час війни обладнання було частково демонтовано та вивезено в евакуацію, знищено.

Торішнього серпня 1944 року було запущено 1 турбіна, 1945 – друга. Потужність станції практично не досягла довоєнних характеристик. У період з 1945 по 1051 рік було змонтовано обладнання, вивезене з репарацій із Німеччини (воно працює досі, відпрацювавши понад 400 000 годин, 85 років).

На початку 60-х була прибудована пікова котельня та ГТА-газотурбінний цех для випробувань нових газових турбін Харківського турбінного заводу. Починаючи з початку 80-х років на станції почався період занепаду, викликаний ставленням держави до "малих" ТЕЦ та прагненням до гігантоманії в енергетиці. Попри переломні 80-ті, 90-ті та 2000-ті станцію вдалося зберегти в робочому стані (хоча більша частина обладнання відпрацювала не менше 3 повних ресурсів) завдяки трудовому колективу ентузіастів енергетики.

У вересні 2010 року харківська міська влада досягла домовленості з харківським ВАТ "Турбоатом" про будівництво та встановлення на ТЕЦ-3 нових турбін

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 серпня у Києві на Троєщині сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, спалахнули склади.