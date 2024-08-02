Чорний дим налякав мешканців столиці: у Києві спалахнула велика пожежа (фото)

Загоряння сталося в районі промзони

У Києві, в районі Борщагівки нібито пролунав вибух, після якого у небо здійнявся стовп чорного диму. Згідно з повідомленнями у місцевих пабліках в Telegram, інцидент стався у промзоні.

Під час вибуху у столиці не лунав сигнал повітряної тривоги, тож ймовірно причини загоряння внутрішні. Як пишуть місцеві пабліки, дим видно з багатьох куточків району і за його межами.

"Сильна пожежа на Борщагівці. За словами очевидців, горить в районі одного із заводів", — пишуть у пабліках.

Журналісти видання "Телеграф" зателефонували у відділ зв`язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ГУ ДСНС Київщини одразу після повідомлень про пожежу у Telegram. У відділі нам відповіли, що станом на 16:50 жодних повідомлень про пожежу не надходило.

Проте за кілька хвилин з’явилася інформація про те, що пожежа виникла внаслідок загоряння сміття. Інформація про вибух не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві спалахнула масштабна пожежа: дим було видно з різних районів столиці.