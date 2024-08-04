Масштабна пожежа на Троєщині: що горить (фото і відео)

З місця події валить густий чорний дим

Увечері у неділю, 4 серпня, стало відомо про масштабну пожежу на Троєщині у Києві. За попередніми даними, загорілись склади.

Валить густий чорний дим, його видно і в інших районах столиці. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Пожежа на Троєщині 04.08.2024

"Палають склади на Троєщині, зачиняйте вікна", ― пише телеграм-канал "Реальний Київ".

У мережі також є повідомлення, що палало сміття. Нібито саме через це небо над Троєщиною стало чорним. На місці події вже працюють рятувальники, пише "Труха Київ".

Офіційних повідомлень про пожежу наразі немає. За даними телеграм-каналів, загиблих та постраждалих немає. У месенджері вже багато фото та відео з місця події. На деяких з них помітно, що потужну пожежу видно здалеку.

Для довідки: Троєщина ― район столиці, який знаходиться на лівому березі Дніпра. Включений до складу Києва у 1988 році. До того це було окреме село.

Раніше "Телеграф" писав, що у столиці засудили серійного палія військових автомобілів. Чоловік не отримував за це кошти. Він діяв з власної ініціативи. За це його засудили на серйозний строк. Цікаво, що він почав палити автомобілі ще до того, як це стало поширеним явищем.

Також ми повідомляли, що невідомі спалили медевак Третьої штурмової бригади. Автомобіль стояв на стоянці у Києві.

Цю подію жорстко прокоментував командир 3 ОШБр Дмитро Кухарчук. Він звернувся до паліїв і сказав, аби вони молились, щоб їх знайшли не військові.