Масштабный пожар на ТЭЦ в Харькове: что известно, видео с места происшествия

По предварительной информации, никто не пострадал

В понедельник, 5 августа, на Харьковской ТЭЦ-3 произошел масштабный пожар. Над этим местом в небо поднимаются черные столбы дыма. Возгорание случилось не в результате прилёта.

Информация об этом была опубликована в сети. Изначально паблики писали о пожаре на "Турбоатоме", но по локации местные поняли, что он случился на ТЭЦ-3. С места происшествия появилось множество фото и видео.

"Горит труба, которая не использовалась больше 20 лет, критичного ничего нет", — пишет один из пабликов.

В сети пишут, что пострадавших в результате происшествия нет.

"Рядом никого нет, оборудования тоже нет. Все нормально. Самовозгорание на градирне, которая не работала более 20 лет. Без пострадавших, там оборудования никакого. Не переживайте", — пишет еще один харьковский паблик.

В официальных источниках пока не сообщили подробности этого происшествия.

Что известно о ТЭЦ-3

Эта Теплоэлектроцентраль в Харькове была построена в 1934 году. Строительство станции длилось 1 год. В 30-е годы она была самой мощной из городских электростанций и снабжала теплом, паром и электроэнергией близлежащие заводы-гиганты. Во время войны оборудование было частично демонтировано и вывезено в эвакуацию, уничтожено.

В августе 1944 года была запущена 1 турбина, в 1945 – вторая. Мощность станции практически не достигла довоенных характеристик. В период с 1945 по 1051 год было смонтировано оборудование, вывезенное из репараций из Германии (оно работает до сих пор, отработав более 400 000 часов, 85 лет).

В начале 60-х была пристроена пиковая котельная и ГТА-газотурбинный цех для испытаний новых газовых турбин Харьковского турбинного завода. Начиная с начала 80-х годов на станции начался период упадка, вызванный отношением государства к "малым" ТЭЦ и стремлением к гигантомании в энергетике. Несмотря на переломные 80-е, 90-е и 2000-е станцию ​​удалось сохранить в рабочем состоянии (хотя большая часть оборудования отработала не менее 3 полных ресурсов) благодаря трудовому коллективу энтузиастов энергетики.

В сентябре 2010 года харьковские городские власти достигли договоренности с харьковским ОАО "Турбоатом" о строительстве и установке на ТЭЦ-3 новых турбин

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 августа в Киеве на Троещине произошел масштабный пожар. По предварительным данным, загорелись склады.