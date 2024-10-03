У Харкові можуть початися перебої зі світлом: що сталося

Ворог вдарив по найближчому передмістю

Рано вранці у четвер, 3 жовтня, у передмісті Харкова пролунали вибухи. Внаслідок російської атаки в деяких районах Харкова можуть бути перебої електропостачання, адже росіяни перебили лінії високовольтних передач.

Про вибухи о 5:25 у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Спочатку він написав, що вибухи чутно в обласному центрі, проте згодом уточнив, що вони пролунали у найближчому передмісті.

"Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова", — додав мер.

Зазначимо, пізно ввечері 2 жовтня росіяни вдарили по Харкову КАБами (коригована авіаційна бомба). Під ударом перебували два райони міста, є влучання у багатоповерховий житловий будинок.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок цього удару постраждало щонайменше 10 людей, серед яких трирічна дівчинка. Авіабомба, яка впала на багатоповерхівку в Салтівському районі, зруйнувала квартири на декількох поверхах, а також вибила сотні, якщо не тисячі, вікон по всьому району.