Ранок у Росії почався з епічної пожежі: подробиці, фото та відео

Розглядають дві версії причин займання

У російському місті Хабаровськ вранці 3 жовтня сталася пожежа у музичному театрі. Вогонь охопив 4000 квадратних метрів площі, обвалився дах та стіни.

Під час пожежі вибухнули чотири газові балони, які були у будівлі, пишуть росЗМІ. У самому театрі на момент займання було декілька людей — вони встигли залишити будівлю.

Наразі розглядаються дві версії початку пожежі. Перший — він розпочався на даху театру, де проводилися роботи з бітумом та утеплювачами. Можливо, були вогневі роботи, які могли спричинити пожежу.

За другою версією — з якоїсь причини спалахнули будматеріали, що знаходяться поряд із будівлею. Вогонь перекинувся на театр.

Примітно, що поряд із палаючим театром було затримано кілька людей. За попередніми даними, це мігранти, котрі займалися ремонтом театру. Проте невідомо, чи пов’язане їхнє затримання з пожежею, чи з рейдами щодо мігрантів, які саме проходять у місті.

Однак голова Хабаровського краю Дмитро Демешин заявив, що "наявні порушення будівельних стандартів". Він додав, що "об’єкт важливий для краю" і його відновлюватимуть.

За словами співробітників театру, які були у будівлі на момент початку займання у приміщеннях на мінус першому поверсі, пожежна сигналізація не спрацювала. Про інцидент вони дізналися від колег, які прибігли до них з криками "пожежа".

Як повідомили в МНС РФ, з театру, що горить, самостійно вибралося троє людей. Двом чоловікам медичну допомогу було надано на місці. Жінка зазнала травми, її госпіталізували. Місцевий СК уже заявив про проведення перевірки щодо можливого порушення вимог пожежної безпеки.

Як повідомляв "Телеграф", 29 вересня, у російському Барнаулі сталася сильна пожежа. Там спалахнув шестиповерховий будинок "Барнаульського меблевого комбінату".