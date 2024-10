Бізнес на крові квітне: влада США не карає компанії, які постачають компоненти зброї до Росії

Західні компанії, які виготовляють напівпровідники, плювати хотіли на дотримання експортного контролю

Попри відповідальність за порушення санкцій, американська влада не висуває компаніям зі США, чию продукцію Росія використовує у своїх ракетах, звинувачення у порушенні експортного контролю. Бізнес розквітає, компоненти цих компаній продовжують постачатися до РФ через посередників та допомагати окупантам вбивати цивільне українське населення.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. Видання нагадує, що впроваджений у 2022 році експортний контроль зробив незаконними будь-які постачання в Росію напівпровідників західної розробки поза залежністю від місця їхнього виробництва – США, Китай або деінде ще. Також було заборонено постачання низки інших технологій військового та подвійного призначення.

Але ці експортні обмеження постійно та масштабно порушуються. Компоненти західного виробництва постійно знаходять у російських ракетами. І лідерами в цих тіньових постачаннях стали саме американські компанії: Silicon Laboratories Inc, Texas Instruments Inc., Analog Devices, компанія з китайським капіталом Integrated Silicon Solution Inc та німецька компанія з американським капіталом Infineon Technologies. Більша частина деталей, які виявили у ракетах, були зроблені після лютого 2022 року – вже після впровадження експортного контролю.

З березня 2022 року, за даними митниці РФ, в Росію імпортували компоненти тільки від Analog Devices на сотні мільйонів доларів США. Минулого року Росія імпортувала їх на 326 млн доларів. Ціну компонентів для РФ збільшує те, що компанії ще не знахабніли настільки, щоб продавати їх напряму: постачання йдуть через низку компаній у Китаї та Гонконгу. Великі компанії з США не продають компоненти самостійно – вони роблять це через авторизованих дистриб'юторів. А вже ті продають продукцію компанії кому заманеться, в тому числі підставним російським та китайським фірмам.

США спробували притиснути контрабанду та зупинити потік компонентів для ракет до РФ. Наприкінці серпня Міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів, яких звинуватили у підтримці війни проти України. У списку було не менше 12 гонконгських компаній. Проте коріння зла уряд США випалювати не побажав: на адресу компаній з США не пролунало жодного обвинувачення.

В Україні вже заявили, що західні компанії, які виготовляють напівпровідники, плювати хотіли на дотримання експортного контролю. Вони не контролюють ланцюжки постачань. Наприклад, Analog Devices заявляє, що повністю дотримується експортного законодавства. Але судячи з реальної ситуації, компанія або навмисно бреше, або взагалі не контролює власні постачання.

"Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають Росії, що вони просто продають якимсь посередникам. Але це не змінює того факту, що ці деталі потрапляють до Росії у величезних обсягах", – прокоментував ситуацію керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Буданов підкреслив, що єдиний спосіб заблокувати російські ракетні програми та можливості – зупинити потік напівпровідників до Росії. Проте з відомих причин цього не станеться, оскільки тут крутиться занадто багато грошей.

"Цього не станеться. Усі відводять очі від того, що відбувається", – резюмував він.

Сполучені Штати, чиї компоненти найчастіше знаходять у російській зброї, не змінили політику щодо дозволу Україні бити по Росії далекобійною зброєю американського виробництва навіть попри трагедію у Полтаві. Загибель 50 та поранення майже 300 українців, схоже, жодним чином не хвилює Вашингтон та не змушує його до якихось дій.

Як писав "Телеграф", Росія має можливість і далі отримувати мікросхеми та інші компоненти. Причому близько 80% їх вироблено США. Ці мікросхеми є у складі крилатих ракет, якими Росія регулярно б’є по українських містах.