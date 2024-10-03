В Харькове могут начаться перебои со светом: что произошло

Враг ударил по ближайшему пригороду

Ранним утром в четверг, 3 октября, в пригороде Харькова раздались взрывы. В результате российской атаки в некоторых районах Харькова могут быть перебои электроснабжения, так как россияне перебили линии высоковольтных передач.

О взрывах в 5:25 в своем Telegram-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Сначала он написал, что взрывы слышны в областном центре, однако впоследствии уточнил, что они прогремели в ближайшем пригороде.

"В результате последнего удара по пригороду повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова", — добавил мэр.

Отметим, поздно вечером 2 октября россияне ударили по Харькову КАБами (корректированная авиационная бомба). Под ударом находились два района города, произошло попадание в многоэтажный жилой дом.

Как сообщал "Телеграф", в результате этого удара пострадали по меньшей мере 10 человек, среди которых трехлетняя девочка. Упавшая на многоэтажку в Салтовском районе авиабамба разрушила квартиры на нескольких этажах, а также выбила сотни, если не тысячи, окон по всему району.