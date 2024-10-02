Ставки високі: у США натякнули на переговори щодо України "у найближчому майбутньому"

Тема України важлива не лише для Європи

У США сподіваються на те, що незабаром розпочнеться дипломатичний процес врегулювання війни між Росією та Україною. Однак там наголошують, що колективний Захід не може допустити результату, коли Москві захочеться повторити вторгнення в майбутньому.

Про це розповів заступник голови Держдепартаменту США Курт Кемпбелл у розмові з журналістом Аароном Міллером. За його словами, через ситуацію в Україні наразі "ставки високі" для всього світу.

"Зрештою, я думаю, що є розуміння того, що деякі з цих питань доведеться вирішувати за столом переговорів. І я сподіваюся, що в якийсь момент у найближчому майбутньому ми опинимося на шляху до певної дипломатичної взаємодії", — сказав він. .

За його словами, у США бачать, що росіяни почали відновлювати свою армію з величезною швидкістю, включаючи нарощування виробництва танків, ракет та БПЛА. За його словами, свою роль у цьому відіграли КНДР та Іран, а також Китай, який має значно глибшу взаємодію з Росією, ніж раніше вважалося на Заході.

Кемпбелл додав, що нещодавно Росія була у скрутному становищі, а виживання Володимира Путіна було під загрозою. Однак зараз ситуація змінилася і у цьому значну роль відіграв саме Пекін.

За його словами, зараз для західної коаліції ставки настільки високі, що вона не може допустити, щоб Росія чи Китай могли вийти зі всієї цієї ситуації з усвідомленням того, що вони можуть повторити досвід України в іншому місці. При цьому дипломат зазначив, що йдеться не лише про загрозу для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону.

Як повідомлялося раніше, 29 вересня президент США Джо Байден уперше з початку російського вторгнення заявив, що Україна переможе у війні проти російських загарбників.