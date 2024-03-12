Україна на межі дефолту? Так, і це дуже добра новина

Кредитний рейтинг України впав до критичного рівня

"Україна ось-ось оголосить дефолт". Приблизно такі новини розлетілись на вихідні. Річ у тім, що агентство S&P знизило рейтинг України до СС. Це дуже близький до дефолту рейтинг. Що відбувається?

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings в суботу знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до "CC" з "CCC". Прогноз агентства — негативний.

Власне, після цього новини і "полетіли". Ось лише пара прикладів: УНІАН, 24 канал. І сказати, що ці новини геть неправдиві, не можна. Адже S&P і правда впевнено пише, що Україна не виконає свої зовнішні комерційні зобов’язання. Але агентство не стверджує, що ми оголосимо дефолт. І повідомлення цілком позитивне для України.

Як це можливо? Пересічний громадянин пам’ятає слово "дефолт" з російських новин 1998 року, коли найбільша пострадянська країна не змогла сплатити свої зовнішні борги. Українці тоді ще були фактично в одному інформаційному просторі з сусідом. То ж це дивне слово стало символом усіх економічних проблем 1990-х. "Це слово не повинно лякати українців у 2024 році, бо дефолт точно не гірший за війну, — каже керівник аналітичної служби Concorde Capital Олександр Паращій. — І давайте не обманювати себе: наша країна у дефолті вже понад два роки".

То що ж сталось з рейтингом? Бо S&P дійсно знизило рейтинг України у валюті з ССС до СС, і "погрожує" його знизити до SD (що означає "вибірковий дефолт"). І з імовірністю 99% агентство свою погрозу виконає. Але це мало про що каже.

По-перше, рішення технічне. Адже після того, як агентство надає рейтинг, воно періодично його переглядає. Просто тому, що такий алгоритм. По-друге, S&P фактично каже, що Україна домовиться з кредиторами про реструктуризацію.

Усі ці "рейтингові дії" — це внутрішня кухня S&P, яка просто констатує факт: Україні в найближчі чотири місяці потрібно провести переговори із тримачами валютного боргу на більш як 20 млрд доларів. "Уряд мав би виплатити в цьому році 4,5 млрд доларів, — пояснює Паращій. — Результатом переговорів з кредиторами має бути нуль виплат цього року, адже і без цих сплат у нас поки що є діра в бюджеті на 38 млрд доларів".

Ба більше, мова про комерційний борг. "На відміну від офіційних кредиторів, такі кошти отримувалися без якихось зобов’язань робити реформи та по ринковій ціні. Тобто звичайний борг", — каже фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

Тобто S&P очікує на те саме, на що і увесь світ. Україна проведе черговий раунд реструктуризації зовнішніх державних облігацій — вже третій за 10 років. Це заплановано, про це було оголошено ще у квітні минулого року. Реструктуризація допоможе, як мінімум, відтермінувати виплату 4,5 млрд доларів у цьому році. "Ми очікуємо, що український уряд почне офіційні переговори про реструктуризацію боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини поточного року", — пише саме S&P.

Виходить, що після того, як Україна домовиться про вигідні умови реструктуризації, технічно настане дефолт. "В нашій ситуації зниження агентством S&P рейтингу України до "дефолтного" рівня буде, скоріше, знаком якості наших переговорників, аніж приводом для паніки", — каже Паращій. І "погроза" S&P присвоїти Україні рейтинг "вибірковий дефолт" в перекладі на людську мову означає, що умови майбутньої реструктуризації єврооблігацій будуть менш вигідні кредиторам. Тобто більш вигідні Україні.