Украина на грани дефолта? Да, и это очень хорошая новость

Кредитный рейтинг Украины упал до критического уровня

"Украина вот-вот объявит дефолт". Приблизительно такие новости разлетелись в выходные. Дело в том, что агентство S&P снизило рейтинг Украины в СС. Это очень близкий к дефолту рейтинг. Что происходит?

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в субботу снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины до CC с CCC. Прогноз агентства – отрицательный.

Собственно, после этого новости и "полетели". Вот только пара примеров: УНИАН, 24 канал. И сказать, что эти новости совершенно неправдивые, нельзя. Ведь S&P действительно уверенно пишет, что Украина не выполнит свои внешние коммерческие обязательства. Но агентство не утверждает, что мы объявим дефолт. И сообщение вполне позитивно для Украины.

Как это возможно? Рядовой гражданин помнит слово "дефолт" из российских новостей 1998 года, когда самая большая постсоветская страна не смогла оплатить свои внешние долги. Украинцы тогда еще находились фактически в одном информационном пространстве с соседом. Это странное слово стало символом всех экономических проблем 1990-х. "Это слово не должно пугать украинцев в 2024 году, потому что дефолт точно не хуже войны, — говорит руководитель аналитической службы Concorde Capital Александр Паращий. — И давайте не обманывать себя: наша страна в дефолте уже более двух лет".

Так что же произошло с рейтингом? Потому что S&P действительно снизило рейтинг Украины в валюте с ССС до СС и "угрожает" его снизить до SD (что означает "выборочный дефолт"). И с вероятностью 99% агентство свою угрозу выполнит. Но это мало о чем говорит.

Во-первых, решение техническое. Ведь после того, как агентство дает рейтинг, оно периодически его пересматривает. Просто потому, что таков алгоритм. Во-вторых, S&P фактически сообщает, что Украина договорится с кредиторами о реструктуризации.

Все эти "рейтинговые действия" — это внутренняя кухня S&P, просто констатирующая факт: Украине в ближайшие четыре месяца нужно провести переговоры с держателями валютного долга на более чем 20 млрд долларов. "Правительство должно было бы выплатить в этом году 4,5 млрд долларов, — объясняет Паращий. — Результатом переговоров с кредиторами должно быть ноль выплат в этом году, ведь и без этих выплат у нас пока есть дыра в бюджете на 38 млрд долларов".

Более того, речь идет о коммерческом долге. "В отличие от официальных кредиторов, такие средства получались без каких-либо обязательств делать реформы и по рыночной цене. То есть обычный долг", — говорит финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

То есть S&P ожидает того же, что и весь мир. Украина проведет очередной раунд реструктуризации внешних государственных облигаций — уже третий за 10 лет. Это запланировано, об этом было объявлено еще в апреле прошлого года. Реструктуризация поможет, как минимум, отсрочить выплату 4,5 млрд долларов в этом году. "Мы ожидаем, что украинское правительство начнет официальные переговоры о реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года", — пишет само S&P.

Выходит, что после того, как Украина договорится о выгодных условиях реструктуризации, технически наступит дефолт. "В нашей ситуации снижение агентством S&P рейтинга Украины до "дефолтного" уровня будет, скорее, знаком качества наших переговорщиков, нежели поводом для паники", — говорит Паращий. И "угроза" S&P присвоить Украине рейтинг "выборочный дефолт" в переводе на человеческий язык означает, что условия предстоящей реструктуризации еврооблигаций будут менее выгодны кредиторам. То есть более выгодны Украине.