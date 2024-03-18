Букет на мільярд: скільки 8 березня заробили продавці квітів

Ринок квітів відновлюється швидше за продуктовий. Як таке можливо?

Попри війну, продажі квітів в Україні б’ють рекорди. Лише 8 березня українці витратили на букети сотні мільйонів гривень.

Наскільки прибутковий цей бізнес?

Квітів багато не буває

Цього року 8 березня в Україні був справжній бум. За квітами навіть стояли в чергах. І це попри традиційно високі "святкові" ціни. За скромні тюльпани продавці просили по 45—50 гривень, а за троянди — до 100—150 гривень за штуку.

В деяких магазинах зростання продажів було дуже помітним. За словами директора напряму "Деко" мережі "Епіцентр" Марини Бевзюк, цьогоріч на 8 березня продажі квітів зросли на 50% порівняно з минулим роком.

Про які гроші мова? Продавці не підрахували виторг на 8 березня, але його можна прикинути. Генеральний директор компанії "Асканія-Флора" (контролює близько 40% виробництва троянд в країні) Валерій Горбань каже, що минулого року квітів загалом продали приблизно на 18 млрд грн. А на кілька святкових днів припадає 5—6% річного виторгу. То виходить, що можна впевнено казати про кілька сотень мільйонів гривень.

Що купляли? "Лідером продажів стали тюльпани — їм надали перевагу понад 70% покупців. 18,5% обрали троянди, в топ-3 потрапили також хризантеми (на них прийшлося 6% продажів)", — розказує Марина Бевзюк.

Реальне відновлення

Але вже 9 березня ринок став. "Тепер продажі відновляться не раніше середини квітня", — каже Горбань. Та все ж він відзначає втішну тенденцію: ринок вже повністю відновився з моменту вторгнення. В 2022 році попит на квіти впав на 20%. Минулого року продажі досягли рівня 2021-го.

Чому продавці впевнені у відновленні ринку? "Одна з особливостей цього сезону — зменшення запитів на ошатне пакування. Дедалі більше покупців замовляють просто технічну обгортку, щоб просто довезти в ній квіти додому", — зазначила Бевзюк.

І це важлива деталь. Вона вказує на те, що люди купують квіти не лише в подарунок, а і для себе. Навіть до вторгнення це було не настільки поширено в Україні, як, скажімо, в Європі.

На перший погляд, парадокс. Бо про відновлення на, здавалось би, більш важливих ринках, скажімо, харчових продуктів чи одягу, поки що мова не йде. А квіти раптом "ожили". "Ми очікували, що через війну буде ще гірше. Навіть у якийсь момент хотіли зменшувати виробництво й збиралися на вирощування огірків переходити. Та все обернулося геть по-іншому. Ринок квітів активний, з`являються нові роздрібні точки", — каже Горбань.

У Горбаня є пояснення парадоксу. "Люди хочуть відчуття життя, свята. І саме квіти дозволяють хоч якось прикрасити сірі будні", — вважає він.

Та й коштують квіти порівняно недорого. За 250—300 гривень можна купити невеличкий букет тюльпанів, а за 500 — троянд. Квіти, як і решта товарів, дорожчають, та не так стрімко. Наприклад, порівняно з минулим роком ціни на квіти зросли на 14%, каже Горбань.

Здорожчання стримує висока конкуренція на ринку.

"Непомітний" імпорт

Конкурентні війни — не дивина для квіткового ринку. Колись вітчизняні виробники навіть підключали своїх лобістів, щоб до 8 березня пригальмувати фури з імпортними квітами на кордоні.

Зараз ситуація на кордоні така, що, здавалось би, й гальмувати нічого не треба. Через заблоковані поляками пропускні пункти не їдуть навіть продукти. Це вже помітно на прикладі імпорту сирів.

Імпорт квітів, якщо вірити митній статистиці, теж різко впав. За даними Державної митної служби, у 2021 році зрізаних квітів завозили на 20,6 млн доларів, у 2022 році — на 24,6 млн, а в 2023 році — лише на 7,5 млн (більшість — з Нідерландів — на 5,2 млн).

Та насправді, як каже Горбань, імпортних квітів на ринку менше не стало — вони займають до 50% й "диктують ціни". Асоціація "Теплиці України" ще 2022 року звернула увагу на розбіжність статистики вітчизняної митниці та бази даних Trade Map (створена International Trade Centre, агенцією, що має мандат СОТ).

Різниця дуже велика. Наприклад, за товарним кодом 060311 ("зрізані квіти та бутони, придатні для складання букетів або для декоративних цілей"), за даними Trade Map, в Україну завезли понад 3 500 тонн продукції. А за даними нашої митниці — лише 841,2 тонни. Розходження в статистиці щодо вартості склало 12,4 млн доларів. Щоб розібратися в цій дивній ситуації, асоціація звернулася до ДБР. Результату поки що немає.

Та підозри, що йдеться про ввезення незаконно задекларованих чи взагалі незадекларованих квітів, залишилися. І розходження у митній статистиці зберігається. Наприклад, за 11 місяців 2023 року, за даними Trade Map, в Україну імпортували близько 3 000 тонн квітів на більш ніж 16 млн гривень. А наша митниця дає статистику за весь 2023 рік про імпорт лише на 7,5 млн гривень. Куди поділася решта квітів — невідомо.

Імпорт грає на боці споживача. Середня митна вартість кілограма квітів — менш як 6 доларів, тобто, якщо вірити офіційній статистиці, величезний букет коштує всього до 240 гривень.

Гіпотетично імпорт міг би бути навіть більше. Але, як каже Бевзюк, на світовому ринку зараз дефіцит квітів. Ринок досі відновлюється після карантину. І, щоб отримати квіти за прийнятну ціну до 8 березня, "Епіцентр" робив замовлення ще на початку року.

Продавців складнощі не лякають. Бо різниця між оптовими і роздрібними цінами — щонайменше вдвічі. І якщо квітковий магазин "правильний" — має флориста, службу доставки, витрачається на просування в соцмережах, то можна непогано заробляти. "Магазини нового формату поступово витісняють з ринку старі та незграбні торговельні точки", — каже Горбань.

Що по гуртових цінах? Наприклад, оптовий продавець Peaonia пропонує троянди по 29—45 гривень за штуку. А от велика служба доставки букетів flowers.ua пропонує букет з 15 троянд майже за 1400 гривень, і це вже зі знижкою, бо було 1646 гривень.

Звісно, у квітковому бізнесі й ризики чималі, бо товар швидко псується. Та продавці розраховують на "квіткові" настрої українців — дарувати букети з нагоди й просто так та купувати їх для себе.