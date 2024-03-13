Дефіциту не уникнути? Як блокада кордону зачищає полиці супермаркетів від імпортних сирів та молочки

Через блокаду польського кордону з українських магазинів починають зникати імпортні сири

"Через Польщу везуть не лише місцеві продукти, а товари з інших країн Європи, зокрема, Нідерландів. Раніше все це їхало до двох тижнів, зараз нам пропонують поставку за два місяці, — розказав "Бізнес-Телеграфу" власник мережі магазинів "Італмаркет" Юнус Зейнатдінов. — Молочка швидко псується, для багатьох видів продукції, тих же йогуртів, м`яких сирів, це неприпустимі терміни".

"Бізнес-Телеграф" з`ясував, як змінилася пропозиція молокопродуктів в українських магазинах та чого очікувати далі.

Два місяці в дорозі та потрійний цінник

На ринку "Столичний" у Києві, де традиційно продається багато імпортної їжі (зокрема, й тієї, що не зовсім легально завозиться до країни бусиками) відчутно зменшився асортимент.

Польські, голландські, італійські сири на полицях є, але вибір скоротився. І продавці попереджують, що далі буде гірше.

В супермаркетах частка імпортної молочки традиційно нижча. То ж "схуднення" асортименту там не так помітне, але воно теж є. Наприклад, зникли португальські м`які сири з додаванням ананаса чи в`ялених томатів. В "Ашані" кажуть, що партія товару "застрягла на кордоні".

Багато видів імпортної молочки "зависли" на кордоні. Зокрема, мова йде про польські й голландські сири та йогурти, а також вершкове масло.

Ще в січні їх доставка займала до двох тижнів. А те, що замовили в лютому, коли вже почалися блокування кордону, не приїхало до цього часу.

Щодо нових поставок транспортники називають термін до двох місяців. "Це фактично ставить хрест на імпорті тих же йогуртів чи м`яких сирів, бо вони доїдуть до нас вже зіпсованими. Ми їх навіть замовляти не будемо. І чим тепліше за вікном, тим від більшого переліку молочки ми будемо змушені відмовлятися. Навіть для твердих сирів це задовго, бо може з`явитися пліснява", — каже бізнесмен.

В часи попередньої блокади кордону у кінці минулого року вітчизняний бізнес знайшов вихід. Товар переносили з фур на бусики, які страйкарі пропускали.

Це вже не працює. "Раніше у бусики пхали по три тонни та їхали. А зараз поляки пускають їх через ваги й не дозволяють навантажувати більше тонни. Щоб перевантажити фуру, потрібно понад 20 мікроавтобусів", — зазначив підприємець.

Молочку намагаються везти через інші кордони, та там теж збільшилися черги. Тому, наприклад, італійська продукція, яку традиційно везуть через угорський кордон, теж потрапляє в Україну з великим запізненням.

При цьому вартість логістики зросла втроє. "Минулого року фура з Гданська до Києва коштувала 2800 євро, зараз тариф доходить до 8 500 євро. Роздрібні ціни зростають. Польська гауда коштувала 285 гривень, зараз — 325 гривень за кілограм", — розказує Зейнатдінов.

Великим мережам з доставкою простіше. Керівниця компанії "Епіцентр Маркетплейс" Юлія Пінтескул каже, що затримки є, але незначні. "Ми вже маємо досвід використання контейнерних перевезень залізницею з польських морських портів Гдиня і Гданськ, хоча вони також займають чимало часу", — зазначила Пінтескул.

Доїдають запаси

Українські молочарі почали продавати більше? Поки ні. "Ми поки що відчули наслідки блокування польського кордону лише в тому, що важче стало експортувати свою продукцію, зокрема суху сироватку. А з доступом польських сирів на український ринок катастрофи немає, принаймні наші продажі поки що не зросли через те, що конкуренція з поляками стала меншою. Хіба що свідомі громадяни самі відмовляються від польської продукції", — каже голова "Молочного альянсу" Сергій Вовченко.

Річ у тім, що навчені гірким досвідом тогорічної блокади наші імпортери у січні зробили запас. Як свідчать дані митної статистики, ферментованих та сквашених молочних продуктів (сюди входять і йогурти) у січні 2024 року завезли понад 700 тонн на 1,5 млн доларів, вершкового масла — 615 тонн на 3,4 млн доларів, сирів — майже 3 000 тонн на 17,3 млн.

Обсяг імпорту польських молокопродуктів

Це більше, ніж середньостатистичний місячний імпорт молочки минулого року. Наприклад, сирів у 2023 році завозили приблизно 2 800 тонн на місяць, а вершкового масла — всього по 220 тонн. Цифри по сквашеній молочці приблизно такі ж, як і в січні цього року, але це зрозуміло — термін придатності обмежений, великих запасів не зробиш.

"Того, що навезли про запас, вистачить ще приблизно на місяць. А от з середини квітня вже почнуться проблеми, багато імпортної продукції, та ж моцарела чи бурата, можуть взагалі зникнути з продажу", — прогнозує Зейнатдінов.

Пінтескул каже, що "Епіцентр" має запаси товарів на кілька місяців. Та зазначає, що в мережі вже займаються імпортозаміщенням по харчовій групі, бо збільшення собівартості доставки робить нерентабельними деякі продукти, а підвищувати ціни через невисоку платоспроможність українців складно.

Буде дефіцит? Точно не виникне великих проблем з популярними сортами молочки. Українськи виробники вже давно виготовляють аналоги майже всього. І різницю помітять хіба що гурмани.