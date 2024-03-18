Букет на миллиард: сколько 8 марта заработали продавцы цветов

Рынок цветов восстанавливается быстрее, чем продуктовый. Как это возможно?

Несмотря на войну, продажи цветов в Украине бьют рекорды. Только 8 марта украинцы потратили на букеты сотни миллионов гривен.

Насколько прибылен этот бизнес?

Цветов много не бывает

В этом году 8 марта в Украине был настоящий бум. За цветами даже стояли в очередях. И это, несмотря на традиционно высокие "праздничные" цены. За скромные тюльпаны продавцы просили по 45—50 гривен, а за розы – до 100—150 гривен за штуку.

В некоторых магазинах рост продаж был очень заметен. По словам директора направления "Деко" сети "Эпицентр" Марины Бевзюк, на 8 марта этого года продажи цветов выросли на 50% по сравнению с прошлым годом.

О каких деньгах речь? Продавцы не подсчитали выручку на 8 марта, но ее можно прикинуть. Генеральный директор компании "Аскания-Флора" (контролирует около 40% производства роз в стране) Валерий Горбань говорит, что в прошлом году цветов в общей сложности продали примерно на 18 млрд грн. А на несколько праздничных дней приходится 5—6% годовой выручки. Выходит, что можно уверенно говорить о нескольких сотнях миллионов гривен.

Что покупали? "Лидером продаж стали тюльпаны — их предпочли более 70% покупателей. 18,5% выбрали розы, в топ-3 попали также хризантемы (на них пришлось 6% продаж)", — рассказывает Марина Бевзюк.

Реальное восстановление

Но уже 9 марта рынок стал. "Теперь продажи возобновятся не раньше середины апреля", — говорит Горбань. И все же он отмечает отрадную тенденцию: рынок уже полностью восстановился с момента вторжения. В 2022 году спрос на цветы упал на 20%. В прошлом году продажи достигли уровня 2021-го.

Почему продавцы уверены в восстановлении рынка? "Одна из особенностей этого сезона — уменьшение запросов на нарядную упаковку. Все больше покупателей заказывают просто техническую обертку, чтобы довезти в ней цветы домой", — отметила Бевзюк.

И это немаловажная деталь. Она указывает на то, что люди покупают цветы не только в подарок, но и для себя. Даже до вторжения это было не так распространено в Украине, как, скажем, в Европе.

На первый взгляд, парадокс. Ведь о восстановлении на, казалось бы, более важных рынках, скажем, продуктов питания или одежды, пока речь не идет. А цветы вдруг "ожили". "Мы ожидали, что в результате будет еще хуже. Даже в какой-то момент хотели уменьшать производство и собирались на выращивание огурцов переходить. Но все обернулось по-другому. Рынок цветов активен, появляются новые розничные точки", — говорит Горбань.

У Горбаня есть объяснение парадоксу. "Люди хотят ощущения жизни, праздника. И именно цветы позволяют хоть как-то украсить серые будни", — считает он.

Да и стоят цветы сравнительно недорого. За 250—300 гривен можно купить небольшой букет тюльпанов, а за 500 – роз. Цветы, как и остальные товары, дорожают, но не так стремительно. Например, по сравнению с прошлым годом цены на цветы выросли на 14%, говорит Горбань.

Удорожание сдерживает высокая конкуренция на рынке.

"Незаметный" импорт

Конкурентные войны не удивительны для цветочного рынка. Когда-то отечественные производители даже подключали своих лоббистов, чтобы до 8 марта притормозить фуры с импортными цветами на границе.

Сейчас ситуация на границе такова, что, казалось бы, и тормозить ничего не нужно. Через заблокированные поляками пропускные пункты не едут даже продукты. Это хорошо заметно на примере импорта сыров.

Импорт цветов, если верить таможенной статистике, тоже резко упал. По данным Государственной таможенной службы, в 2021 году срезанных цветов завозили на 20,6 млн долларов, в 2022 году — на 24,6 млн, а в 2023 году — всего на 7,5 млн (большинство — из Нидерландов — на 5,2 млн).

Но на самом деле, как говорит Горбань, импортных цветов на рынке меньше не стало — они занимают до 50% и "диктуют цены". Ассоциация "Теплицы Украины" еще в 2022 году обратила внимание на несовпадение статистики отечественной таможни и базы данных Trade Map (создано International Trade Centre, агентством, имеющим мандат ВТО).

Разница очень велика. Например, по товарному коду 060311 ("срезанные цветы и бутоны, пригодные для сборки букетов или для декоративных целей"), по данным Trade Map, в Украину завезли более 3 500 тонн продукции. А по данным нашей таможни – всего 841,2 тонны. Различие в статистике по стоимости составило 12,4 млн долларов. Чтобы разобраться в этой странной ситуации, ассоциация обратилась в ГБР. Результата пока нет.

Однако подозрения, что речь идет о ввозе незаконно задекларированных или вообще незадекларированных цветов, остались. И разница в таможенной статистике сохраняется. К примеру, за 11 месяцев 2023 года, по данным Trade Map, в Украину импортировали около 3 000 тонн цветов на более чем 16 млн гривен. А наша таможня дает статистику за весь 2023 год об импорте всего на 7,5 млн гривен. Куда девались остальные цветы — неизвестно.

Импорт играет на стороне потребителя. Средняя таможенная стоимость килограмма цветов — менее 6 долларов, то есть, если верить официальной статистике, огромный букет стоит всего 240 гривен.

Гипотетически импорт мог быть даже больше. Но, по словам Бевзюк, на мировом рынке сейчас дефицит цветов. Рынок до сих пор восстанавливается после карантина. И чтобы получить цветы по приемлемым ценам к 8 марта, "Эпицентр" делал заказ еще в начале года.

Продавцов сложности не пугают. Потому что разница между оптовыми и розничными ценами — по меньшей мере вдвое. И если цветочный магазин "правильный" – имеет флориста, службу доставки, тратится на продвижение в соцсетях, то можно неплохо зарабатывать. "Магазины нового формата постепенно вытесняют с рынка старые и неуклюжие торговые точки", — говорит Горбань.

Что по оптовым ценам? К примеру, оптовый продавец Peaonia предлагает розы по 29—45 гривен за штуку. А вот большая служба доставки букетов flowers.ua предлагает букет из 15 роз почти за 1400 гривен, и это уже со скидкой, потому что было 1646 гривен.

Конечно, в цветочном бизнесе и риски немалые, потому что товар быстро портится. Но продавцы рассчитывают на цветочные настроения украинцев — дарить букеты по случаю и просто так и покупать их для себя.