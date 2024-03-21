Бензин по 60? Коли зупиниться зростання цін на пальне

Українські АЗС переписують цінники

Чимало заправок підняли ціни на бензин і дизель одразу на дві гривні. Особливість цінової гонки — до неї долучились великі мережі ОККО та WOG. Спочатку вони додали гривню на літрі, але трохи згодом — ще одну. Тепер 95-й бензин в них продається по 56,99 грн.

І, схоже, бензин та дизель дорожчатимуть і далі. "Бізнес-Телеграф" дізнавався, що відбувається на ринку пального.

Нафтові рекорди й українські дрони

Українських водіїв знову лякають "паливними гойдалками". "Чекаємо ще, мінімум, гривню, а не виключено, навіть дві гривні", — каже власник мережі "Прайм" Дмитро Леушкін.

Є від чого нервувати. Заправники кілька тижнів тому додавали до цінників копійки, а минулого тижня — відразу 1—2 гривні.

За даними консалтингової групи "А-95", з 11 по 18 березня пальне на ОККО та WOG здорожчало на 2 гривні (до 56,99 грн за літр), на UPG — на 1,5 грн (до 52,5 грн), на AMIC — на 1,91 грн (до 53,72 грн), на Socar — на гривню (до 57,99 грн) тощо.

Великі мережі ОККО та WOG підіймали цінники у кілька етапів і якийсь час стримували подорожчання, бо мали запаси. "Це стримувало й інші АЗС", — зазначають у "А-95". Та врешті-решт "паливні монстри" теж "ввімкнули лічильник" і днями підвищили цінники ще на гривню, задавши ринку нову планку.

Чому дорожчає паливо? В мережі ОККО "Бізнес-Телеграфу" повідомили, що головна причина — підвищення вартості імпортного ресурсу.

"Ріст цін на наших АЗС зумовлений ростом відпускних цін іноземних заводів-виробників, у яких ОККО закуповує пальне", — каже начальник відділу департаменту корпоративних комунікацій Дар`я Янченко.

Цінники на паливо в Європі розігріває нафтовий ажіотаж.

На початку тижня ф`ючерси на нафту сорту Brent на лондонській біржі досягли майже 86,9 долара за барель, оновивши рекорд з жовтня минулого року.

І схоже, що нафта й далі буде дорогою. Причин кілька. По-перше, атаки українських дронів на російські НПЗ (що, за різними оцінками, "вибило" з перероблення від 80 до 120 тонн на добу). По-друге, промислове виробництво в Китаї зростає швидше, ніж очікувалося. У січні-лютому цього року — плюс 7%. Це рекорд за останні три роки. Відповідно, зростає попит на нафту і нафтопродукти.

По-третє, в рамках домовленостей ОПЕК скоротила експорт Саудівська Аравія.

Є прогнози, що котирування можуть піднятися до 90 доларів за барель.

"Між котируваннями на нафту й цінами на нафтопродукти — пряма залежність. Те, що ми бачимо на біржових торгах, протягом двох тижнів змінює прайси нафтопереробних заводів", — каже керівник спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Націнка за логістику й дорогий долар

До глобальних проблем додаються суто українські фактори.

По-перше, це логістика. "Ситуація на кордонах залишається складною. Частина перевізників взагалі знімають авто з рейсів і ставлять у гаражі, бо невигідно їздити. Маршрут у Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію — то 11—15 діб, а може й до 20 розтягнутися", — розказав "Бізнес-Телеграфу" керівник напряму автоперевезень компанії ТАНІТ Груп Іван Кондратюк. Тарифи на перевезення виросли вдвічі.

По-друге, валюта. Курс долара в Україні б’є рекорди. Нацбанк 20 березня вперше підняв офіційний курс американської валюти вище 39 гривень. В експертних колах вже лунають прогнози про "долар по 40".

Валютний курс напряму впливає на цінники на АЗС, бо пальне переважно імпортне.

"Виходить, що в Україні зараз працюють відразу два потужних чинники, що чинять тиск на ціни. З одного боку, дорога нафта. З іншого — високий курс долара, по якому перераховується імпортний ресурс", — сказала "Бізнес-Телеграфу" керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності мережі АЗС Chipo Христина Бабляк.

Леушкін прогнозує, що здорожчання бензину й дизелю продовжиться, і вже найближчим часом буде ще плюс 1—2 гривні до цінника. Бабляк каже про можливе підвищення цін ще на 0,5—1 гривню за літр.

Ціни на пальне на деяких АЗС вже наближаються до "психологічного" рівня — 60 гривень за літр. Втім, Бабляк вважає, що найбільше подорожчання буде в економсегменті, а ось у верхньому ціни стабілізуються.

"Здорожчання пального може спровокувати новий виток підвищення цін на товари та послуги", — прогнозує Бабляк. Бо пальне — не менш важлива частина собівартості, аніж курс валюти.