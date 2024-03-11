Українці масово скуповують валюту: що буде з курсом долара далі?

Міжнародні резерви НБУ падають другий місяць поспіль

В лютому 2024 року міжнародні резерви України знову знизились. Цього разу на 3,8% до 37,1 млрд доларів. Про це повідомляє пресслужба Національного банку. Чому НБУ продає долари із резервів? Для забезпечення курсової стійкості.

Курс на макрорівні

Мова про чималі гроші. Національний банк в минулому місяці продав на валютному ринку 1 540,6 млн доларів та викупив до резервів 31,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в лютому становив 1 508,7 млн доларів. Це в 1,4 раза менше порівняно з січнем, але все одно помітно. До того ж чимало прийшлось виплатити для погашення боргів. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 1 129,5 млн доларів США. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 379,0 млн доларів. "Виплати за зовнішніми боргами зросли разом із ставками ФРС, ЄЦБ, Банку Англії та інших центральних банків. Тож зросла вартість кредитів від МВФ, звісно, для України вона менше від ринкової, але це позначається на розмірі виплат не тільки МВФ, а і іншим кредиторам", — зауважує Віталій Шапран, економіст, ексчлен Ради НБУ.

В січні та лютому Україна мала б отримати до 6 млрд доларів, які були б спрямовані на покриття дефіциту бюджету. Реально отримано лише близько 1,2 млрд міжнародного фінансування – від Японії та Норвегії. "Січень і лютий виявилися досить "нервовими" не лише з огляду на недоотримані кошти від міжнародних партнерів, які заздалегідь "вписані" в бюджет, а ще й тому, що відсутність системи зовнішнього фінансування посилює тиск на національну валюту, що своєю чергою позначається на валютному ринку, на депозитних та кредитних програмах", — вважає голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов.

Динаміка міжнародних резервів НБУ

Зниження золотовалютних резервів як наслідок гальмування допомоги від США та ЄС можна було передбачити. То ж експерти дорікають НБУ щодо рішення ввести плаваючий курс гривні: "На мій погляд, НБУ досить невдало обрав час для переходу на плаваючий курс, наш ринок все ж таки залишається ще чутливим як до новин з фронту, так і до новин з дипломатичних фронтів, — закидає Віталій Шапран. — Відсутність фіксованого курсу на міжбанку штовхає в таких умовах експортерів до затримки валютного виторгу за кордоном, імпортерів — до завезення товарів із запасом. Тож НБУ доводиться з жовтня витрачати на інтервенції більше ніж він мав би". Згідно зі звітом НБУ, в лютому готівкові кошти, депозити та кошти на рахунках знизились до 14-місячного мінімуму 8 млрд доларів, золото до 4-місячного мінімуму — 1,7 млрд доларів, поточні резерви стало перевищують 3-місячний середній рівень чистого імпорту. Втім, експерти не вбачають загрози.

В березні очікується збільшення обсягів міжнародної допомоги, зокрема, надходження першого траншу на 4,5 млрд євро, або близько 4,9 млрд доларів у межах Ukraine Facility. Крім того, Україна очікує транш від МВФ на 900 млн дол. "В довгостроковій перспективі ніякої загрози динаміка ЗВР для стабільності валютного ринку не несе. ЗВР в нас знаходяться і так на дуже високому рівні, їх динаміка зараз не може впливати на ринок, а скорше, є технічним показником", — пояснює Віталій Шапран.

Готівковий курс долара

Апетит до валюти має не тільки НБУ, а й пересічні громадяни. В лютому 2024 року українці купили готівкової валюти на 733 млн доларів більше, ніж продали (1,85 млрд доларів в еквіваленті проти продажу 1,12 млрд доларів). В січні 2024 року було рекордне перевищення купівлі населенням готівкової валюти над продажем — 855 млн доларів.

Купівля та продаж валюти населенням

Які причини? "Сталий попит населення на готівкову валюту можна пояснити високими девальваційними очікуваннями, які підтверджуються фактичною девальвацією гривні. У населення також залишається достатньо високий рівень готівки на руках після грудневих виплат. Не будемо забувати про емоційну складову після заяв про мобілізацію і можливе блокування рахунків ухилянтів, цей швидкий сплеск прийшовся на грудень. Нарешті, утримувачі валюти на зростаючому курсі долара очікують подальшого зростання й продають лише за необхідності. І тільки маленька частина цієї валюти йде на валютні ОВДП (в середньому по 13 млн дол. за тиждень). Пам’ятаємо, що населення тримає готівку на руках також через обмежену кількість інструментів для інвестування та збереження капіталу в гривні, хоча гривнева дохідність досить приваблива", — пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

У міру стабілізації курсу та надходжень зовнішньої допомоги ситуація буде нормалізуватись, як і попит населення. Частина грошей перетікає в криптовалюту, адже цінові рекорди біткоїна підігрівають жадібність. Частина — у валютні ОВДП, де відсотки привабливіші за депозити. Відповідно, населення має менше гривні.

То з курсом все погано? Зовсім ні. "За моїми оцінками НБУ для утримання балансу попиту і пропозиції на валютному ринку було б цілком достатньо ЗВР на рівні 25—30 млрд доларів. Втім якщо наші партнери будуть продовжувати виконувати свої обіцянки, ЗВР вже за пів року впевнено підтягнуться до позначки 40 млрд доларів", — каже Шапран.

Про які цифри мова? Курс долара на готівковому ринку в березні буде коливатись у коридорі 38,8—39,9 грн, щоденні зміни становитимуть до 0,5 грн. Таким прогнозом курсу з "Телеграфом" поділився начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий.