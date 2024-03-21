Бензин по 60? Когда остановится рост цен на топливо

Украинские АЗС переписывают ценники

Многие заправки подняли цены на бензин и дизель сразу на две гривны. Особенность ценовой гонки – к ней присоединились большие сети ОККО и WOG. Сначала они добавили гривну на литре, но чуть позже еще одну. Теперь 95-й бензин в них продается по 56,99 грн.

Похоже, бензин и дизель будут дорожать и дальше. "Бизнес-Телеграф" узнавал, что происходит на рынке горючего.

Нефтяные рекорды и украинские дроны

Украинских водителей снова пугают "топливными качелями". "Ожидаем еще, как минимум, гривну, а не исключено, даже две гривны", — говорит владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Есть от чего нервничать. Заправщики несколько недель назад добавляли к ценникам копейки, а на прошлой неделе — сразу 1—2 гривны.

По данным консалтинговой группы "А-95", с 11 по 18 марта топливо на ОККО и WOG подорожало на 2 гривны (до 56,99 грн за литр), на UPG — на 1,5 грн (до 52,5 грн), на AMIC – на 1,91 грн (до 53,72 грн), на Socar — на гривну (до 57,99 грн) и т. д.

Большие сети ОККО и WOG поднимали ценники в несколько этапов и некоторое время сдерживали подорожание, потому что имели запасы. "Это сдерживало и другие АЗС", — отмечают в "А-95". Но наконец "топливные монстры" тоже "включили счетчик" и на днях повысили ценники еще на гривну, задав рынку новую планку.

Почему дорожает топливо? В сети ОККО "Бизнес-Телеграфу" сообщили, что главная причина — повышение стоимости импортного ресурса.

"Рост цен на наших АЗС обусловлен ростом отпускных цен иностранных заводов-изготовителей, у которых ОККО закупает горючее", — говорит начальник отдела департамента корпоративных коммуникаций Дарья Янченко.

Ценники на топливо в Европе разогревают нефтяной ажиотаж.

В начале недели фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже достигли почти 86,9 доллара за баррель, обновив рекорд с октября прошлого года.

И похоже, что нефть и дальше будет дорогой. Причин несколько. Во-первых, атаки украинских дронов на российские НПЗ (что, по разным оценкам, "выбило" из переработки от 80 до 120 тонн в сутки). Во-вторых, промышленное производство в Китае растет быстрее, чем ожидалось. В январе-феврале этого года — плюс 7%. Это рекорд за последние три года. Соответственно, растет спрос на нефть и нефтепродукты.

В третьих, в рамках договоренностей ОПЕК сократила экспорт Саудовская Аравия.

Есть прогнозы, что котировки могут подняться до 90 долларов за баррель.

"Между котировками на нефть и ценами на нефтепродукты — прямая зависимость. То, что мы видим на биржевых торгах, в течение двух недель меняет прайсы нефтеперерабатывающих заводов", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Наценка за логистику и дорогой доллар

К глобальным проблемам прибавляются сугубо украинские факторы.

Во-первых, это логистика. "Ситуация на границах остается сложной. Часть перевозчиков вообще снимают авто с рейсов и ставят в гаражи, потому что невыгодно ездить. Маршрут в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию — это 11—15 суток, а может и до 20 растянуться", — рассказал "Бизнес-Телеграфу" руководитель направления автоперевозок компании ТАНИТ Груп Иван Кондратюк. Тарифы на перевозку выросли вдвое.

Во-вторых, валюта. Курс доллара в Украине бьет рекорды. Нацбанк 20 марта впервые поднял официальный курс американской валюты выше 39 гривен. В экспертных кругах уже звучат прогнозы о "долларе по 40".

Валютный курс напрямую влияет на ценники на АЗС, потому что топливо преимущественно импортное.

"Получается, что в Украине сейчас работают сразу два мощных фактора, оказывающих давление на цены. С одной стороны, дорогая нефть. С другой — высокий курс доллара, по которому пересчитывается импортный ресурс", — сказала "Бизнес-Телеграфу" руководитель отдела внешнеэкономической деятельности сети АЗС Chipo Кристина Бабляк.

Леушкин прогнозирует, что подорожание бензина и дизеля продолжится, и уже в ближайшее время будет еще плюс 1—2 гривны к ценнику. Бабляк говорит о возможном повышении цен еще на 0,5—1 грн за литр.

Цены на топливо на некоторых АЗС уже приближаются к "психологическому" уровню — 60 гривен за литр. Впрочем, Бабляк считает, что наибольшее удорожание будет в эконом-сегменте, а вот в верхнем цены стабилизируются.

"Подорожание топлива может спровоцировать новый виток повышения цен на товары и услуги", — прогнозирует Бабляк. Потому что топливо — не менее важная часть себестоимости, нежели курс валюты.