Україна втрачає понад 500 мільйонів євро бюджетних надходжень лише від нелегальних сигарет, — болгарські ЗМІ

Експерти міжнародної дослідницької компанії KANTAR підрахували, що цієї суми достатньо для того, щоб Україна посилила свою обороноздатність 20 винищувачами F-16

На початку третього року війни союзники України та бізнес-спільнота вимагали від уряду країни активізувати зусилля у боротьбі з тіньовою економікою, а передусім — вирішити критичну ситуацію з нелегальними підакцизними товарами. Згідно з даними дослідження KANTAR, рівень нелегальної торгівлі (включаючи експорт контрабандних та контрафактних сигарет з України) зріс з 19,5% у 2021 році до більш ніж 25% наприкінці 2023 року, — повідомляє dir.bg.

Нелегальна торгівля сигаретами в Болгарії знизилась до найнижчого рівня серед країн ЄС за останні 7-8 років і становила 2,6% у 2023 році. Активну боротьбу з нелегальною торгівлею сигаретами Болгарія розпочала у 2010 році, тоді рівень нелегальної торгівлі сягнув 34%. Однак Україна може стати перешкодою для успішної боротьби з тютюновою мафією, оскільки вона стає основним джерелом контрабандних сигарет, які нелегально імпортуються та продаються не лише в Болгарії, але й в усьому Європейському Союзі. З початку року ця тенденція викликала занепокоєння та привернула увагу міжнародних партнерів, бізнес-спільноти та українських ЗМІ.

9 лютого на зустрічі з членами Тимчасової комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки лідери G-7 висловили стурбованість щодо зростання тіньової економіки в країні та збільшенням експорту контрафактних сигарет закордон. Голова комісії Ярослав Железняк на цій зустрічі розповів про перспективи та шляхи збільшення надходжень до бюджету.

"На цьому заході ми на конкретних прикладах показували проблеми нелегальних ринків та шляхи їх вирішення. Особливо на прикладах "роботи" БЕБ і інших правоохоронних органів. ", — зазначив Железняк. На зустрічі була присутня Кетрін Крофт, яку українські ЗМІ називають "однією з ключових учасниць заходу", оскільки її офіційна посада в посольстві — економічний радник, але неофіційно вона відповідальна за антикорупційну діяльність в Україні.

Український журналіст-розслідувач Євген Плінський зазначив, що 9 лютого, в день зустрічі з представниками G-7, ДБР спільно з митниками затримали два бензовози, які перевозили близько 500 боксів сигарет бренду Marlboro та невідомої марки "Марбл", виготовлених для нелегального експорту в селищі Гоща Рівненської області. Також за словами Плінського, українські правоохоронці активізували свої зусилля одразу після зустрічі з спецпредставники США та послами країн G-7, а телеграм-групи, які використовувалися для продажу нелегальних сигарет, були видалені або припинили свою діяльність.

Румунські та молдовські ЗМІ зазначають, що саме їхні країни є найбільш вразливими до напливу контрабанди та підроблених сигарет, але ця проблема поширюється не лише на сусідів України, а й на низку країн-членів ЄС, де ціни на сигарети значно вищі.

Аналітичний інститут GLOBSEC ще на початку війни, у 2022 році, оприлюднив прогноз і попередив про зростаючу загрозу надходження нелегальних тютюнових виробів до ЄС, якщо українська влада не вживатиме заходів для перекриття контрабандних маршрутів і не посилить співпрацю з сусідніми країнами. "Мільярди сигарет перетинають українські кордони і потрапляють до ЄС, Україна стала одним з основних джерел контрафактних та контрабандних сигарет в ЄС", - зазначається у звіті GLOBSEC.

28 лютого міжнародна бізнес-спільнота в Україні через Американську торговельну палату, що представляє близько 130 компаній, звернулася до українських правоохоронних органів із спеціальним закликом посилити боротьбу з контрабандою.

"Будь-який орган державної влади у воюючій країні повинен працювати. Позиція Палати чітка — необхідно переходити від слів до справи, докладати максимум зусиль для наповнення державного бюджету, налагоджувати довіру з бізнесом, залучати інвестиції, співпрацювати з міжнародними партнерами. Варто зосередитися на тому, щоб гроші надходили до держави. Це реально зробити лише тоді, коли відповідальний правоохоронний орган буде працювати належним чином, матиме всі необхідні ресурси та буде готовий очолити боротьбу з тіньовою економікою в Україні".

На початку війни президент Зеленський в одному зі своїх звернень до народу заявив, що Україна буде рішуче боротися з тіньовою економікою: "…нам потрібно звикнути до того, що в суспільстві можуть бути лише дві групи — ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто підтримує їх у цьому захисті".