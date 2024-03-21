Украина теряет более 500 миллионов евро бюджетных поступлений только от нелегальных сигарет, — болгарские СМИ

Эксперты международной исследовательской компании KANTAR подсчитали, что этой суммы достаточно для того, чтобы Украина усилила свою обороноспособность 20 истребителями F-16

В начале третьего года войны союзники Украины и бизнес-сообщество потребовали от правительства страны активизировать усилия по борьбе с теневой экономикой, а прежде всего — разрешить критическую ситуацию с нелегальными подакцизными товарами. Согласно данным исследования KANTAR, уровень нелегальной торговли (включая экспорт контрабандных и контрафактных сигарет из Украины) вырос с 19,5% в 2021 году до более чем 25% в конце 2023 года, сообщает dir.bg.

Нелегальная торговля сигаретами в Болгарии снизилась до самого низкого уровня среди стран ЕС за последние 7-8 лет и составила 2,6% в 2023 году. Активную борьбу с нелегальной торговлей сигаретами Болгария начала в 2010 году, тогда уровень нелегальной торговли достиг 34%. Однако Украина может стать препятствием для успешной борьбы с табачной мафией, поскольку она становится основным источником контрабандных сигарет, нелегально импортируемых и продаваемых не только в Болгарии, но и во всем Европейском Союзе. С начала года эта тенденция вызвала беспокойство и привлекла внимание международных партнеров, бизнес-сообщества и украинских СМИ.

9 февраля на встрече с членами Временной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности лидеры G-7 выразили обеспокоенность ростом теневой экономики в стране и увеличением экспорта контрафактных сигарет за границу. Глава комиссии Ярослав Железняк на этой встрече рассказал о перспективах и путях увеличения поступлений в бюджет.

"На этом мероприятии мы на конкретных примерах показывали проблемы нелегальных рынков и пути их решения. Особенно на примерах "работы" БЭБ и других правоохранительных органов", — отметил Железняк. На встрече присутствовала Кэтрин Крофт, которую украинские СМИ называют "одной из ключевых участниц мероприятия", поскольку ее официальная должность в посольстве — экономический советник, но неофициально она ответственна за антикоррупционную деятельность в Украине.

Украинский журналист-расследователь Евгений Плинский отметил, что 9 февраля, в день встречи с представителями G-7, ГБР совместно с таможенниками задержали два бензовоза, перевозивших около 500 боксов сигарет бренда Marlboro и неизвестной марки "Марбл", изготовленных для нелегального экспорта в поселке Гоща Ровенской области. Также, по словам Плинского, украинские правоохранители активизировали свои усилия сразу после встречи со спецпредставителями США и послами стран G-7, а телеграм-группы, которые использовались для продажи нелегальных сигарет, были удалены или прекратили свою деятельность.

Румынские и молдавские СМИ отмечают, что именно их страны наиболее уязвимы к наплыву контрабанды и поддельных сигарет, но эта проблема распространяется не только на соседей Украины, но и на ряд стран-членов ЕС, где цены на сигареты значительно выше.

Аналитический институт GLOBSEC еще в начале войны, в 2022 году, обнародовал прогноз и предупредил о растущей угрозе поступления нелегальных табачных изделий в ЕС, если украинские власти не будут принимать меры для перекрытия контрабандных маршрутов и не усилят сотрудничество с соседними странами. "Миллиарды сигарет пересекают украинские границы и попадают в ЕС, Украина стала одним из основных источников контрафактных и контрабандных сигарет в ЕС", — отмечается в отчете GLOBSEC.

28 февраля международное бизнес-сообщество в Украине через Американскую торговую палату, представляющую около 130 компаний, обратилось в украинские правоохранительные органы со специальным призывом усилить борьбу с контрабандой.

"Любой орган государственной власти в воюющей стране должен работать. Позиция Палаты четкая — необходимо переходить от слов к делу, прилагать максимум усилий для наполнения государственного бюджета, налаживать доверие с бизнесом, привлекать инвестиции, сотрудничать с международными партнерами. Следует сосредоточиться на том, чтобы деньги поступали в государство, это реально сделать только тогда, когда ответственный правоохранительный орган будет работать должным образом, будет иметь все необходимые ресурсы и готов возглавить борьбу с теневой экономикой в Украине".

В начале войны президент Зеленский в одном из своих обращений к народу заявил, что Украина будет решительно бороться с теневой экономикой: "…нам нужно привыкнуть к тому, что в обществе могут быть только две группы — те, кто защищает нашу независимость, и те, кто поддерживает его в этой защите".