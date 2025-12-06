Без посмішки не прочитати. Яке незвичне українське прізвище схоже на жарт

Таке родове ім'я мають менше 10 людей

В Україні є чимало цікавих та кумедних прізвищ, деякі з них досить рідкісні. До прикладу, родове ім'я Курдупель.

Як зазначає портал "Рідні", в Україні мешкає всього шість людей з таким прізвищем. Здебільшого його мають люди на ім'я Микола та Людмила.

Найчастіше прізвище Курдупель можна зустріти у Львівській, Тернопільській областях та в Криму. Окрім того, на території України є ще кілька родових імен, які ймовірніше пов'язані зі словом "курдуплик", зокрема:

Курдупова

Курдупов

Курдуп.

Прізвище Курдупель, поширення на карті

Значення прізвища Курдупель

Це родове ім'я ймовірніше утворилось від схожого прізвиська. Адже в українській є слово курдуплик. В давнину так жартома називали людину невеликого зросту. Ймовірніше, предки Курдупелів мали схожі прізвиська, які отримали через особливості зовнішності.

При цьому не можна відкидати можливості, що таке прізвисько давали досить високим людям. Адже саркастичні прізвиська були досить поширені в Україні. До прикладу, худих чоловіків називали Дужий тощо.

