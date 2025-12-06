Аварійні відключення в Харкові введені по-новому: що потрібно знати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Енергетики працюють над стабілізацією, графіки тимчасово не діють
Через російську атаку по інфраструктурі частина України з аварійними відключеннями. Не виключення і Харківщина, однак в обласному центрі вони відбуваються по-іншому, ніж зазвичай.
Що потрібно знати:
- У Харкові ввели порайонні відключення електроенергії
- Відключення можуть тривати кілька годин
- Ще три області — з екстреними відключеннями
Як повідомили в міськраді, аварійні відключення введені в деяких районах міста з боку "Укренерго" та "Харківобленерго". При цьому, в яких саме районах не зазначено.
"За наявною інформацією, це робиться для стабілізації енергосистеми України. Енергетики працюють над якомога швидшим поверненням електроенергії", — йдеться у повідомленні міськради. Зазначено, що тривати вони можуть кілька годин, при цьому дзвонити на загальноміський номер 1562 не варто, йдеться в повідомленні, адже не міські підприємства та підрозділи відповідають за подачу електроенергії.
Також графіки станом на 13:30 6 грудня тимчасово не діють на Дніпропетровщині, Сумщині та Полтавщині.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія ударом по Україні знищила вокзал у Фастові. Пожежі також вирували в Луцьку та Дніпрі — цілили в інфраструктуру.