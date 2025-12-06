Аварійні відключення в Харкові введені по-новому: що потрібно знати

Енергетики працюють над стабілізацією, графіки тимчасово не діють

Через російську атаку по інфраструктурі частина України з аварійними відключеннями. Не виключення і Харківщина, однак в обласному центрі вони відбуваються по-іншому, ніж зазвичай.

Що потрібно знати:

У Харкові ввели порайонні відключення електроенергії

Відключення можуть тривати кілька годин

Ще три області — з екстреними відключеннями

Як повідомили в міськраді, аварійні відключення введені в деяких районах міста з боку "Укренерго" та "Харківобленерго". При цьому, в яких саме районах не зазначено.

"За наявною інформацією, це робиться для стабілізації енергосистеми України. Енергетики працюють над якомога швидшим поверненням електроенергії", — йдеться у повідомленні міськради. Зазначено, що тривати вони можуть кілька годин, при цьому дзвонити на загальноміський номер 1562 не варто, йдеться в повідомленні, адже не міські підприємства та підрозділи відповідають за подачу електроенергії.

Також графіки станом на 13:30 6 грудня тимчасово не діють на Дніпропетровщині, Сумщині та Полтавщині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія ударом по Україні знищила вокзал у Фастові. Пожежі також вирували в Луцьку та Дніпрі — цілили в інфраструктуру.