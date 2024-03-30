Ринок яєць "зламався": що відбувається з цінами напередодні католицької паски

Парадокс: виробництво падає, експорт зростає, яйця дешевшають. Як це можливо?

Золоте правило рітейлу — підвищуй ціни до свят — несподівано дало збій. У неділю, 31 березня, віряни римського обряду відзначають Великдень. В Україні на цю дату зараз орієнтуються не лише католики, а й багато тих, хто раніше святкував Великдень за православним календарем.

До свят столичні пекарні вже цілий тиждень розпродують паски та великодні кошики зі смаколиками. Є й підвищений попит на яйця. Та, на відміну від попередніх років, ціни на яйця не зростають. Навіть навпаки, один з головних великодніх продуктів дешевшає.

Чому ринок яєць "зламався"?

Яйця дешевшають

Підготовка до великодніх свят щороку була "високим сезоном" для продавців яєць. Продажі різко зростали, а за ними — й ціни. На тиждень яйця ставали "золотими" — дорожчали, мінімум, на 15%.

В цьому році все не так. Як сказали "Бізнес-Телеграфу" у відділі оптових продажів компанії "Ясенсвіт", яйця за останні кілька тижнів подешевшали на 10 гривень за десяток. В дрібному гурті яйця пропонують по 4,29 гривень за штуку. В "Ашані" яйця в упаковках по 10 штук коштують 55,3 гривні, в "Новусі" — 50,99 гривень, а служба доставки OVO пропонує десяток яєць за 37 гривень.

Середня вартість десятка яєць у роздрібі — 54,05 гривень. Для порівняння — місяць тому було 62,7 гривень.

Яйця дешевшали й у попередні місяці. За даними Держстату, у лютому цінники на яйця, порівняно с січнем, впали на 3,5%, а, порівняно з груднем 2023 року — на 11,6%.

"Якщо порівнювати нинішні ціни з минулорічними, то вони нижчі майже на 20%", — каже голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. У деяких регіонах яйця подешевшали ще більше. Наприклад, управління Держспоживслужби в Сумській області відзвітувало, що впродовж лютого-березня 2024 року яйця подешевшали на 25,9%.

До католицького Великодня продавці не наважилися підняти цінники на цей продукт, бо на ринку зараз дуже велика пропозиція яєць, — додав Пендзин.

Звідки в Україні "зайві" яйця

За даними Союзу птахівників України, промислове виробництво яєць у 2023 році склало 5,7 млрд штук. Це менше, ніж у 2022 році (тоді, за даними Держстату, було 5,79 млрд), не кажучи вже про 2021 рік (тоді птахофабрики виробили більше 7 млрд яєць).

Загальне виробництво (з урахуванням приватних домогосподарств) також впало. "Виробництво яєць за 2023 рік становить 11317 млн штук, що на -6% менше, ніж в 2022 році, та на -20% менше, ніж в 2021 році. Виробництво сильно скоротилося через окупацію півдня, де знаходяться великі птахофабрики. Також через обстріли постраждало багато підприємств. Для відновлення виробництва, потрібен час та фінансові спроможності", — каже аналітик УКАБ Максим Гопка.

До того ж, птахівники суттєво наростили експорт. За даними Державної митної служби, у 2023 році наші компанії відвантажили на зовнішні ринки яєць у шкаралупі майже 49 000 тонн на 60,8 млн доларів, а яєць без шкаралупи — 8 700 тонн на 39,3 млн доларів. Для порівняння: у 2022 році експорт за цими двома категоріями склав 26 900 тонн і 5 100 тонн відповідно.

Виробництво впало, а експорт зріс. Ціни, здавалося б, мають підвищуватися, а не падати. У чому тут справа?

Як зазначили в Союзі птахівників, дуже суттєво скоротилося внутрішнє споживання — приблизно на мільярд яєць на рік. При цьому справа не лише у відтоку біженців. Бо споживання, скажімо, курятини, в минулому році навпаки зросло на 26 тисяч тонн.

Схоже на те, що українці просто почали споживати менше яєць. І тому, навіть попри шалений експорт, на внутрішньому ринку вони все одно в надлишку.

"Ситуація для виробників яєць може погіршитися, бо Європа хоче домогтися скорочення нашого експорту приблизно на 5 000 тонн на рік. Якщо це дійсно трапиться, оперативно перекинути "зайві" об`єми на інші ринки наші експортери навряд чи зможуть, бо яйця — специфічний продукт, швидко псуються й складні в логістиці, — каже Пендзин. — Скоріше за все, й до православного Великодню у травні продавці не зможуть підняти ціни на яйця, тим більше, що зараз сезонно починає рости пропозиція від приватних домогосподарств".