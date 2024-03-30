Рынок яиц "сломался": что происходит с ценами накануне католической пасхи

Парадокс: производство падает, экспорт растет, яйца дешевеют. Как это возможно?

Золотое правило ритейла – повышай цены к праздникам – неожиданно дало сбой. В воскресенье, 31 марта, верующие римского обряда отмечают Пасху. В Украине на эту дату сейчас ориентируются не только католики, но и многие, кто раньше праздновал Пасху по православному календарю.

К праздникам столичные пекарни уже целую неделю распродают пасхи и пасхальные корзины со вкусняшками. Есть и повышенный спрос на яйца. Но в отличие от предыдущих лет цены на яйца не растут. Даже наоборот, один из главных пасхальных продуктов дешевеет.

Почему рынок яиц "сломался"?

Яйца дешевеют

Подготовка к праздникам ежегодно была "высоким сезоном" для продавцов яиц. Продажи резко росли, а за ними и цены. На неделю яйца становились "золотыми" — дорожали минимум на 15%.

В этом году все не так. Как сказали "Бизнес-Телеграфу" в отделе оптовых продаж компании "Ясенсвит", яйца за последние несколько недель подешевели на 10 гривен за десяток. В мелком опте яйца предлагают по 4,29 гривны за штуку. В "Ашане" яйца в упаковках по 10 штук стоят 55,3 гривны, в "Новусе" — 50,99 гривен, а служба доставки OVO предлагает десяток яиц за 37 гривен.

Средняя стоимость десятка яиц в рознице – 54,05 гривны. Для сравнения – месяц назад было 62,7 гривны.

Яйца дешевели и в предыдущие месяцы. По данным Госстата, в феврале ценники на яйца по сравнению с январем упали на 3,5%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на 11,6%.

"Если сравнивать нынешние цены с прошлогодними, то они ниже почти на 20%", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В некоторых регионах яйца подешевели еще больше. К примеру, управление Госпотребслужбы в Сумской области отчиталось, что в течение февраля-марта 2024 года яйца подешевели на 25,9%.

До католической Пасхи продавцы не решились поднять ценники на этот продукт, потому что на рынке сейчас очень большое предложение яиц, — добавил Пендзин.

Откуда в Украине "лишние" яйца

По данным Союза птицеводов Украины, промышленное производство яиц в 2023 году составило 5,7 млрд. штук. Это меньше, чем в 2022 году (тогда, по данным Госстата, было 5,79 млрд), не говоря уже о 2021 году (тогда птицефабрики произвели более 7 млрд яиц).

Общее производство (с учетом частных домохозяйств) также упало. "Производство яиц за 2023 год составляет 11,317 млрд штук, что на -6% меньше, чем в 2022 году, и на -20% меньше, чем в 2021 году. Производство сильно сократилось из-за оккупации юга, где находятся крупные птицефабрики. Также из-за обстрелов пострадало много предприятий. Для возобновления производства нужно время и финансовые возможности", — говорит аналитик УКАБ Максим Гопка.

К тому же, птицеводы существенно нарастили экспорт. По данным Государственной таможенной службы, в 2023 году наши компании отгрузили на внешние рынки яиц в скорлупе почти 49 000 тонн на 60,8 млн. долларов, а яиц без скорлупы — 8 700 тонн на 39,3 млн. долларов. Для сравнения: в 2022 году экспорт по этим двум категориям составил 26 900 тонн и 5 100 тонн соответственно.

Производство упало, а экспорт вырос. Цены, казалось бы, должны повышаться, а не падать. В чем дело?

Как отметили в Союзе птицеводов, существенно сократилось внутреннее потребление — примерно на миллиард яиц в год. При этом дело не только в оттоке беженцев. Потому что потребление, скажем, курятины, в прошлом году наоборот выросло на 26 тысяч тонн.

Похоже, украинцы просто начали потреблять меньше яиц. И поэтому, несмотря на бешеный экспорт, на внутреннем рынке они все равно в избытке.

"Ситуация для производителей яиц может ухудшиться, потому что Европа хочет добиться сокращения нашего экспорта примерно на 5 000 тонн в год. Если это действительно случится, оперативно перебросить "лишние" объемы на другие рынки наши экспортеры вряд ли смогут, потому что яйца специфический продукт, быстро портятся и сложные в логистике, — говорит Пендзин. — Скорее всего, и к православной Пасхе в мае продавцы не смогут поднять цены на яйца, тем более что сейчас сезонно начинает расти предложение от частных домохозяйств".