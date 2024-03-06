Шоколадна криза назріває: чому кондитери змінюють смак і цінники солодощів

Українські кондитери в біді: війна, логістика та дорогі какао-боби. Шоколад може подорожчати вдвічі?

Біржові ф`ючерси на какао-боби 3 березня перетнули позначку 6600 доларів за тонну. І, за прогнозами аналітиків, це не останнє подорожчання. Тобто буде дорожчати й шоколад. Та й взагалі найближчими роками він може стати "розкішшю", яку зможе дозволити собі далеко не кожен любитель солодощів.

Українські кондитери так само залежні від цін на какао-боби, як і всі. Та в нас багато інших факторів, які накручують вартість шоколадних виробів, наприклад, дуже дорога логістика. Так каже голова "Укркондпрому" Олександр Балдинюк. Тобто, ціни на вітчизняні шоколадки й цукерки можуть навіть перевищити світову динаміку.

"Бізнес-Телеграф" дослідив питання. Хороших новин для поціновувачів шоколаду немає.

Какао-лихоманка

Світовий ринок какао-бобів лихоманить уже не перший місяць.

Та зараз ціни пішли на ще більший розгін. З кінця лютого на біржі у Нью-Йорку фіксуються нові рекорди по какао-бобах. Для порівняння: ще у кінці грудня 2023 року какао-боби торгувалися по 4200 доларів за тонну, а 16 лютого 2024-го біржовий цінник становив 5300 доларів. 3 березня ринок закрився на позначці 6672 долари.

Котування фьючерсів на какао-боби

У лютому минулого року тонну какао-бобів ще можна було купити за 2600 доларів. Тобто за рік сировина для шоколаду подорожчала більш ніж вдвічі. І, за прогнозами аналітиків, цінники поки що навіть не збираються зупинятися. Дехто натякає на 10 000 доларів за тонну.

Що відбувається? Низький урожай бобів через посуху в Західній Африці (Кот-д`Івуар, Гана, Камерун та Нігерія виробляють майже 75% світової пропозиції какао), зміни клімату, шкідників та інші негаразди. Та насправді агроринок зіткнувся з великою кризою в сегменті вирощування какао.

Бо культивують його в основному дрібні фермери, так би мовити, "по-домашньому", без значних інвестицій у технології й розширення площ. Плантаційною культурою какао так і не стало, тобто виробництво бобів не поставили на потік. Як пише Bloomberg, в останні роки робити ставку на какао не мало сенсу для професійного агробізнесу. Ціни на боби були настільки низькими, що не виправдовували інвестицій.

То ж на какао заробляли не аграрії, а кондитери, переробляючи боби на шоколад. За даними Bloomberg, за нинішній врожай фермери Кот-д`Івуару отримують по 1,63 долара за кілограм, що приблизно на 70% нижче за оптові ціни на боби. Тариф для фермерів "гарантує" місцева влада, яка викуповує урожай наперед. В тому ж Кот-д`Івуарі останні висадки дерев какао були ще на початку 2000-х, вони вже досить старі, і це один з факторів зниження врожаю.

Та "домашній" формат вирощування бобів вже не встигає за попитом на них. Останній сильно зріс, зокрема, через збільшення споживання шоколаду в Китаї.

Тому вже третій рік поспіль какао-боби в дефіциті. За даними Міжнародної асоціації какао, дефіцит бобів вже зараз складає 300 000 тонн, а буде взагалі 500 000 тонн. Тому, власне, ростуть ціни.

Какао-боби — основна сировина для шоколаду. Тому чим вони дорожчі, тим вища собівартість шоколадних плиток і цукерок. За останній рік цінники на них вже зросли мінімум на 20%. А якщо какао й дійсно подорожчає до 10 000 доларів за тонну, то ласунам варто готуватися до ще 20—30% на цінниках.

Що буде з шоколадом в Україні

Олександр Балдинюк каже, що українські кондитери так само залежні від цін на какао-боби, як і закордонні колеги. Навіть трохи більше.

Виробництво кондитерської продукції в Україні

"Наші виробники зараз не закуповують какао-боби, бо в останні роки їх мало хто переробляє в Україні. Купують вже перероблені какао-продукти, переважно у європейських компаній. Та їх ще треба якось доставити в Україну. Багато йде через Польщу, розцінки на транспортування дуже високі. До того ж не завжди можна спланувати ритмічність поставок, через що вже страждає виробництво", — розказав "Бізнес-Телеграфу" Балдинюк.

Та, за його словами, це не означає, що українські кондитери вже завтра кинуться переписувати цінники. "В сегменті шоколаду в нас дуже висока конкуренція. Тому для виробника підняття ціни, навіть несуттєве, загрожує втратою частки ринку. Це головне, що стримує кондитерів", — каже Балдинюк.

Через масовий від`їзд біженців (серед яких більшість — це саме "цільова аудиторія" кондитерів: жінки й діти) і так впало споживання солодощів. До того ж шоколад не є "незамінним", тому споживачі дуже чутливі до ціни. "І це навряд чи дозволить виробникам сильно розігнати прайси", — додає голова Економічного дискусійного клуба Олег Пендзин.

Буде більше продукції з нижчим вмістом какао, поєднань борошняної й шоколадної групи виробів. "Скажімо, це буде наполовину печиво, наполовину — шоколад. Також додають карамель", — каже Балдинюк.

Маніпуляції зі змістом та упакуванням — не суто українське явище. Mars, виробник Twix і M&M‘s, нещодавно зменшив вагу на 10 грамів, залишивши цінник без змін. І таке "схуднення" своєї продукції пояснив саме намаганнями перекрити зростаючи витрати на сировину.

А, наприклад, Nestle розширює лінійку"бульбашкових" шоколадок. Вони такого ж розміру й вартості, але майже на 40% меншої ваги, ніж продукція конкурентів. Такий ефект досягається завдяки особливій технології "повітряних кишень". Також аналітики зафіксували збільшення маркетингових бюджетів на просування шоколадок з різними наповнювачами й добавками, але — зі зниженим вмістом какао.

Імпорт солодощів в Україну

"По факту, ми повертаємося до солодких плиток. Вже зараз у деякому молочному шоколаді всього 12% какао, а в білому його зовсім немає. Причому, якщо порядні виробники про це хоча б пишуть на етикетках, то є й такі, що приховують інформацію. Купуєш наче шоколадку, а смакуєш незрозумілу приторно-солодку субстанцію", — каже Пендзин.

А от справжній шоколад, зі вмістом какао хоча б 50%, дійсно буде дорожчати, навіть попри ризики обвалу його продажів для виробників. Зараз шоколад вітчизняного виробництва можна знайти навіть за 30 гривень (маса — 85 грамів). До літа цінник може зрости до 50 гривень, а до кінця року навіть до 60—70 гривень. Імпортний шоколад преміумсегмента вже зараз коштує 100—150 гривень за 100-грамову плитку, а до літа може здорожчати до 200 гривень і більше.

"Продажі при такому злеті ціни можуть значно знизитися, але у виробників альтернатив небагато. І у "клубі любителів шоколаду" залишаться лише поціновувачі цього продукту, готові за нього переплачувати", — каже Пендзин.