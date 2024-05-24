Понад 20 000 гривень: бізнес зізнався, скільки готовий заплатити за бронювання працівників

Кого бізнес хоче забронювати за гроші

Українському бізнесу сподобалась ідея "платного" бронювання працівників. Днями новина про неї "розлетілась" з посиланням на Комітет з питань економічного розвитку ВР. Там заявили, що напрацювали модель так званого "економічного бронювання". За нею роботодавець зможе забронювати ключових для компанії людей, але доведеться платити за кожного по 20 000 гривень щомісяця.

"Бізнес-Телеграф" запитав у підприємців, чи готові вони платити та хто потрапить до списку обраних. Виявилось, що готові. І 20 000 гривень — не межа.

Тема бронювання персоналу давно стала дуже болючою для бізнесу. Робітників мобілізують, замінити багатьох просто немає ким. А чинний порядок бронювання, як скаржаться бізнесмени, працює вкрай погано.

"Щоб забронювати людей, потрібно, щоб підприємство проходило за низкою критеріїв (серед них — високі зарплати, відсутність боргів по податках, "стратегічність" бізнесу. — БТ.). Але навіть якщо все підходить, буває, поки чекаємо на рішення про бронювання, працівнику вже повістку вручають", — розповідає голова концерну "Ярослав" Олександр Барсук.

Голова концерну "Молочний альянс" Сергій Вовченко каже, що їхня компанія має статус стратегічної і може бронювати 50% персоналу за постановою Кабміну. "Але такий статус розповсюджується лише на заводи, а на офіс — ні. Тож топменеджмент ми забронювати не можемо. Проте він критично важливий для компанії, — зауважує Вовченко. — Хто буде підтримувати роботу програмного забезпечення, як мобілізують IT-директора? Що нам робити без фінансового директора чи директора з продажів?"

І от нардепи заговорили про бронювання за 20 000 гривень на місяць. Що думає бізнес? "За бронювання ключових для бізнесу людей ми готові платити по 25 000 на місяць", — каже Вовченко.

Тобто, як видно, 20 000 не межа, й ставки можна навіть підіймати.

Керівник IT-компанії Alcor Дмитро Овчаренко каже, що формула "чоловіки воюють, жінки займаються економікою" не робоча. "Частина фахівців-чоловіків має бути заброньованою. На мою думку, вартість такого бронювання доцільно прив`язати до зарплат військових. Середня винагорода без додаткових виплат — якраз 20 000 на місяць", — зазначив Овчаренко.

Співвласник Монобанку Олег Гороховський каже, що в них заброньовано 44 ключових працівники, а ще 183 — без броні. "Проте, наприклад, інженери — то стратегічний ресурс. Вони довго ростуть, підготовка фахівця триває 5—7 років. І кожен інженер забезпечує зарплату сотням воїнів через податки, що платить зокрема й наш банк", — зазначає Гороховський. Тому, на його думку, економічне бронювання зараз вкрай потрібне. Кажучи про інженерів, Гороховський має на увазі айтівців.

Готова платити й мережа лабораторій "Сінево". "Ми не можемо працювати, наприклад, без водіїв. Стоїть питання — закритися або платити й працювати, тому ми, звичайно, оберемо останній варіант", — говорить заступник генерального директора мережі Микола Скавронський.

Тобто, якщо одні компанії готові "купувати" бронювання лише для топів, то дехто буде платити й за водіїв. Скавронський додає, що плата за бронювання для багатьох бізнесів — "це питання не ціни, а виживання". Бо мобілізація ключових спеціалістів "може знищити бізнес за один день".

Чимало великих компаній не хочуть коментувати тему бронювань за гроші. Кажуть, "тема стала надто політичною". "Це питання вирішили не коментувати", — сказали "Бізнес-Телеграфу" в мережі "Епіцентр". "Я не експерт у цьому питанні", — каже й власник компанії "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський.

"Не для преси" бізнесмени розказують, що, звичайно, готові платити за бронювання. І навіть більше 20 000 на місяць. Деякі працівники "коштують" і до 40—50 тисяч. Проте не всі, бо один бізнесмен сказав БТ, що не дасть ані копійки.

Відмовляються ж коментувати, бо тема бронювання за гроші вкрай соціально чутлива. І здатна спровокувати скандали як у трудових колективах, так і у суспільстві в цілому. Мовляв, чому одних "відмазують" від мобілізації за гроші, а інші повинні йти "за них" воювати.