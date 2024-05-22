У Раді є ідея щодо бронювання від мобілізації: скільки потрібно буде заплатити

Не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати наших захисників

У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради ініціативною групою є пропозиції щодо економічного бронювання від мобілізації. Суть полягає в тому, щоб роботодавець мав право самостійно визначити важливих працівників та сплатити 20 000 грн на місяць військового збору за кожного з них.

Таку заяву зробив голова комітету Дмитро Наталуха. Інформація про це була опублікована у пресслужбі парламенту.

"Пропозиції щодо економічного бронювання дозволяють роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн на місяць військового збору за кожного з них, і продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки", — сказав Наталуха.

Також він наголосив, що українському бізнесу все одно нудно бронювання, оскільки він має працювати.

"Не буде бізнесу з його податками — не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз — нехай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним", — йдеться у повідомленні. .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що співзасновник Monobank Олег Гороховський висловився щодо "економічного бронювання". Він заявив, що більшість ключових фахівців не заброньована, що ставить під загрозу багато процесів у роботі.