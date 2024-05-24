Более 20 000 гривен: бизнес признался, сколько готов заплатить за бронирование сотрудников

Кого бизнес хочет забронировать за деньги

Украинскому бизнесу понравилась идея "платного" бронирования сотрудников. На днях новость о ней "разлетелась" со ссылкой на Комитет по экономическому развитию ВР. Там заявили, что наработали модель так называемого "экономического бронирования". По ней работодатель сможет забронировать ключевых для компании людей, но придется платить за каждого по 20 000 гривен ежемесячно.

"Бизнес-Телеграф" спросил предпринимателей, готовы ли они платить и кто попадет в список избранных. Оказалось, что готовы. И 20 000 гривен – не предел.

Тема бронирования персонала давно стала весьма болезненной для бизнеса. Работников мобилизуют, заменить многих просто некем. А действующий порядок бронирования, как жалуются бизнесмены, работает очень плохо.

"Чтобы забронировать людей, нужно, чтобы предприятие проходило по ряду критериев (среди них — высокие зарплаты, отсутствие долгов по налогам, "стратегичность" бизнеса. — БТ.). Но даже если все подходит, бывает, пока ждем решения о бронировании, работнику уже повестку вручают", — рассказывает глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Глава концерна "Молочный альянс" Сергей Вовченко говорит, что их компания имеет статус стратегической и может бронировать 50% персонала по постановлению Кабмина. "Но такой статус распространяется только на заводы, а на офис — нет. Так что топ-менеджмент мы забронировать не можем. Однако он критически важен для компании, — отмечает Вовченко. — Кто будет поддерживать работу программного обеспечения, если мобилизуют IT-директора? Что нам делать без финансового директора или директора по продажам?"

И вот нардепы заговорили о бронировании за 20 000 гривен в месяц. Что думает бизнес? "За бронирование ключевых для бизнеса людей мы готовы платить по 25 000 в месяц", — говорит Вовченко.

То есть, по всей видимости, 20 000 не предел и ставки можно даже поднимать.

Руководитель IT-компании Alcor Дмитрий Овчаренко говорит, что формула "мужчины воюют, женщины занимаются экономикой" не рабочая. "Часть специалистов-мужчин должна быть забронирована. По моему мнению, стоимость такого бронирования целесообразно привязать к зарплатам военных. Среднее вознаграждение без дополнительных выплат — как раз 20 000 в месяц", — отметил Овчаренко.

Совладелец Монобанка Олег Гороховский говорит, что у них забронировано 44 ключевых работника, а еще 183 — без брони. "Однако, например, инженеры — это стратегический ресурс. Они долго растут, подготовка специалиста длится 5—7 лет. И каждый инженер обеспечивает зарплату сотням воинов через налоги, которые платит в том числе и наш банк", — отмечает Гороховский. Поэтому, по его мнению, экономическое бронирование сейчас крайне необходимо. Говоря об инженерах, Гороховский имеет в виду айтишников.

Готова платить и сеть лабораторий "Синево". "Мы не можем работать, например, без водителей. Стоит вопрос — закрыться или платить и работать, поэтому мы, конечно, выберем последний вариант", — говорит заместитель генерального директора сети Николай Скавронский.

То есть, если одни компании готовы покупать бронирование только для топов, то некоторые будут платить и за водителей. Скавронский добавляет, что плата за бронирование для многих бизнесов – "это вопрос не цены, а выживания". Потому что мобилизация ключевых специалистов "может уничтожить бизнес за один день".

Многие крупные компании не хотят комментировать тему бронирования за деньги. Говорят, "тема стала слишком политической". "Этот вопрос решили не комментировать", — сказали "Бизнес-Телеграфу" в сети "Эпицентр". "Я не эксперт в этом вопросе", — говорит и владелец компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

"Не для печати" бизнесмены рассказывают, что, конечно, готовы платить за бронирование. И даже больше 20 000 в месяц. Некоторые работники "стоят" и до 40—50 тысяч. Однако не все, потому что один бизнесмен сказал БТ, что не даст ни копейки.

Отказываются же комментировать, потому что тема бронирования за деньги крайне социально чувствительна. И способна спровоцировать скандалы, как в трудовых коллективах, так и в обществе в целом. Мол, почему одних "отмазывают" от мобилизации за деньги, а другие должны идти "за них" воевать.