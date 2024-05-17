"Давайте діяти розумно": засновник Monobank висловився щодо "економічного бронювання"

Без грошей та сильної економіки вести війну неможливо

Співзасновник Monobank Олег Гороховський зачепив тему "економічного бронювання". А саме можливості забронювати у такий спосіб ключових інженерів технологічних компаній.

Він наголосив, що потрібно подбати про це, адже кожен інженер не просто забезпечує функціонування банку, а й забезпечує зарплату військовим своїми податками. Про це Гороховський написав у Telegram.

""У зв'язку з мобілізацією керівника команди розробки сервісу Банка з 1.06 відкриття нових Банок буде недоступне" Такий пост міг би з'явитися, якби не працювало бронювання ключових інженерів технологічних компаній. Чи можливо вести війну без грошей та економіки? Очевидно — неможливо. Тож економічне бронювання потрібне і важливе!" — написав він.

За його даними, сьогодні в компанії Fintech Band, розробнику Монобанк, заброньовано 44 ключові фахівці, а 183 не заброньовано.

"Ми найбільший платник податків ІТ-галузі в країні. Кожен наш інженер забезпечує зарплату сотням воїнів. А ще кожен інженер робить так, щоб мільйони українців пишалися нашим із вами Монобанком", — додав Гороховський.

Співзасновник Монобанку наголосив, що підготовка кожного такого фахівця триває 5-7 років.

"І нам треба з вами вирішити, що робити з Моно, а разом із тим і з десятками інших бізнесів, що забезпечують обороноздатність країни", — зазначив Гороховський.

За його словами, інженери — стратегічний ресурс, який, як нафта, довго росте і нерівномірно розподілений по світу.

"Нам дуже пощастило мати таку кількість технічних талантів у країні. І, звичайно, без них не було б багатьох продуктів ВПК — дронів, РЕБів, систем управління військом. Усі вони побудовані руками українських інженерів. Тож їх треба бронювати значно більше, а не менше", — додав Гороховський.

Він зазначив, що Дія Сіті дорівнює технологічні компанії. А держава це розуміє, тому приналежність компанії до Дія Сіті (де хостяться технологічні компанії) — один із критеріїв бронювання. І ті ж виробники дронів і РЕБів — також резиденти Дія Сіті.

"Давайте діяти розумно. Економіка має продовжувати функціонувати, інакше програємо війну", — наголосив співзасновник Монобанк.

Раніше "Телеграф" писав, що питання можливості "економічного бронювання" в Україні наразі не ухвалювалося. І законопроєкт щодо цього не виносився на порядок денний, його наразі немає. Проте, як заявив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, дискусія з цього приводу точно потрібна.