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Хто заробляє на зростанні цін на цигарки? Розбір "тютюнових баронів"

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Микита Синицін Микита Синицін
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Хто заробляє на зростанні цін на цигарки? Розбір "тютюнових баронів"

Тенденція є вельми невтішною для держбюджету та легальних виробників

Близько 100 гривень за пачку — стільки вже 2025 року можуть платити українці за легальні цигарки. Причина цього — законопроєкт про зростання акцизів на тютюнові вироби: наступного року акциз має побільшати одразу на 23%.

Втім, остаточне рішення поки що за Верховною Радою, але профільний комітет з питань фінансів, податкової та митної політики вже підтримав законопроєкт КМУ, тож в ухваленні його парламентом сумнівів мало. Зазначимо, що на такому рішенні можуть дуже "піднятися" кілька людей, які є виробниками тіньових сигарет. За такі сигарети не сплачують податки, що дозволяє тримати низьку ціну.

"Телеграф" розбирався, хто є тими щасливчиками, і компанія вийшла вельми колоритною — від підсанкційних королів контрабанди до колишніх голів державних компаній і навіть, можливо, нардепів.

Нелегальний ринок — було краще, але знову стане погано

Ситуація з тіньовим ринком сигарет в Україні постійно змінюється, але загалом тенденція для держбюджету та легальних виробників є невтішною. Так, за даними дослідження маркетингової компанії "Kantar Україна", за період з 2019-го до кінця 2023 року тіньовий ринок сигарет зріс майже вп’ятеро — з 5,6 до 25,7%. Щоправда, на початок 2024 року він знизився до 19,1%, або 7 млрд цигарок, що еквівалентно невиплаті до держбюджету 24 млрд грн.

Імовірною причиною такої зміни стали два фактори:

  • структурна перебудова тіньового тютюнового ринку;
  • робота тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань діяльності спецслужб у сфері економіки.

Як писав "Телеграф", основними способами реалізації контрафактних цигарок були:

  • їхня контрабанда до Європи;
  • реалізація в Україні нібито проданих за схемою duty free — безмитної торгівлі на кордоні;
  • продаж без будь-яких документів та акцизних марок у тютюнових кіосках.

Саме остання схема почала набувати поширення після того, як у серпні 2023 року ВР ухвалила закон, яким встановила тимчасову заборону на торгівлю сигаретами в магазинах Duty Free. У січні 2024 року Кабмін трохи пом’якшив заборону, тепер в одні руки можна продавати за 24 години не більше 2 пачок сигарет та 2 літрів алкоголю.

А ось контрабанда цигарок, судячи з даних "Kantar Україна", серйозно поступилася своїми позиціями, в чому перш за все винна повномасштабна війна з РФ. Саме час поговорити про бенефіціарів схем.

Контрабанда — Гощанська тютюнова фабрика власника ФК "Олімпік"

У лютому 2024 року у митниці та Державному бюро розслідувань розповіли про розкриття каналу контрабанди, що існував з липня 2023 року. Загалом у двох перехоплених поставках 7 та 9 лютого знайшли сигарет на 12 млн грн.

Як стверджує у своєму Telegram-каналі журналіст Євген Плінський, який спеціалізується на розслідуваннях злочинів на митниці та ухилення від податків, за каналом контрабанди стоїть ТОВ "Українське тютюнове виробництво". Останнє володіє тютюновою фабрикою в селищі Гоща Рівненської області та, судячи з даних реєстру аналітичного сервісу YouControl, працює собі на збиток. Наприклад, за 2023 рік ТОВ звітувало про виручку в 10 млн грн, а роком раніше — 600 тисяч.

Проте "Українське тютюнове виробництво" знаходиться у списку виробників сигарет, чия продукція, за даними "Kantar Україна", часто маркується підробленими акцизними марками.

Цю інформацію підтверджує Бюро економічної безпеки у Полтавській області, яке розслідує кримінальне провадження №72024171100000002 від 18 січня 2024 року. По ньому "Українське тютюнове виробництво" організувало виробництво нелегальних цигарок, які продає в Україні та вивозить до Європи з підробленими марками про сплату акцизного збору.

Як стверджує Євген Плінський, тютюнову фабрику в Гощі контролює В’ячеслав Гельзін, хоча офіційними власниками ТОВ "Українське тютюнове виробництво" вважаються жителі Києва Дмитро Кім та Нодар Глухий.

Сам бізнесмен Владислав Гельзін — людина дуже яскрава і добре відома любителям українського футболу як колишній президент донецького футбольного клубу "Олімпік", який до 2021 року грав в Українській професійній лізі. Але ще до того сам Гельзін встиг стати найстаршим гравцем УПЛ, вийшовши на поле у віці 42 роки та 253 дні.

При цьому опоненти Гельзіна звинувачують його у кримінальному минулому, нібито він входив до складу одного з ОЗУ Донецька. Справді, в мережі можна натрапити на довідку МВС України середини 2000-х років, в якій згадується Владислав Гельзін, а в списку підконтрольних йому структур значилася фірма "Олімпік" та фонд "Олімпік". Останній згадувався як член ОЗУ на чолі з Михайлом Ляшком, він же "Міша Косий".

Михайло Ляшко до його вбивства в окупованому Криму у грудні 2023 року контролював горілчану компанію "Олімп" та донецьку тютюнову фабрику "Хамадей" — одного з лідерів тіньового ринку сигарет ще з початку 2000-х.

Як би там було, зараз Владислав Гельзін давно перебуває за межами України та був помічений журналістами у князівстві Монако, ставши учасником символічного "батальйону".

*Про те, хто є найбільшими гравцями тіньового тютюнового ринку в Україні, можна буде прочитати в другій частині дослідження "Телеграфу". Поки що українським курцям слід готуватися до підвищення цін приблизно до 100 гривень за пачку з 20 цигарок.

Теги:
#Сигарети #Тютюн #Тютюнові вироби