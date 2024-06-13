Кто зарабатывает на росте цен на сигареты? Разбор "табачных баронов"

Тенденция весьма неутешительна для госбюджета и легальных производителей

Порядка 100 гривен за пачку — столько уже в 2025 году могут платить украинцы за легальные сигареты. Причина тому — законопроект о росте акцизов на табачные изделия: в будущем году акциз должен вырасти сразу на 23%.

Впрочем, окончательное решение пока за Верховной Радой, но профильный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже поддержал законопроект КМУ, так что в принятии его парламентом сомнений мало. Отметим, что на подобном решении могут очень здорово "подняться" несколько человек, которые являются производителями теневых сигарет. За такие сигареты не платят налоги, что и позволяет держать низкую цену.

"Телеграф" разбирался, кто эти счастливчики, и компания вышла весьма колоритной — от подсанкционных королей контрабанды до бывших глав государственных компаний и даже, возможно, нардепов.

Нелегальный рынок — было получше, но снова станет плохо

Ситуация с теневым рынком сигарет в Украине постоянно меняется, но в целом тенденция для госбюджета и легальных производителей неутешительная. Так, по данным исследования маркетинговой компании "Kantar Украина", за период с 2019-го по конец 2023 года теневой рынок сигарет вырос почти впятеро — с 5,6 по 25,7%. Правда, на начало 2024 года он снизился до 19,1%, или 7 млрд сигарет, что эквивалентно невыплате в госбюджет 24 млрд грн.

Вероятной причиной такого изменения стали два фактора:

структурная перестройка теневого табачного рынка;

работа временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам деятельности спецслужб в сфере экономики.

Как писал "Телеграф", основными способами реализации контрафактных сигарет были:

их контрабанда в Европу;

реализация внутри Украины якобы проданных по схеме duty free — беспошлинной торговли на границе;

продажа без всяких документов и акцизных марок в табачных киосках.

Именно последняя схема стала получать более широкое распространение после того как в августе 2023 года ВР приняла закон, которым установила временный запрет на торговлю сигаретами в магазинах Duty Free. В январе 2024 года Кабмин немного смягчил запрет, теперь в одни руки можно продавать за 24 часа не более 2 пачек сигарет и 2 литров алкоголя.

А вот контрабанда сигарет, судя по данным "Kantar Украина", серьезно уступила свои позиции, в чем прежде всего виновата полномасштабная война с РФ. Самое время поговорить о бенефициарах схем.

Контрабанда — Гощанская табачная фабрика владельца ФК "Олимпик"

В феврале 2024 года в таможне и Государственном бюро расследований рассказали о раскрытии канала контрабанды, существовавшего с июля 2023 года. Всего в двух перехваченных поставках 7 и 9 февраля нашли сигарет на 12 млн грн.

Как утверждает в своем Telegram-канале журналист Евгений Плинский, специализирующий на расследованиях преступлений на таможне и уклонению от налогов, за каналом контрабанды стоит ООО "Украинское табачное производство". Последнее владеет табачной фабрикой в поселке Гоща Ровенской области и, судя по данным реестра аналитического сервиса YouControl, работает себе в убыток. К примеру, за 2023 год ООО отчиталось о выручке в 10 млн грн, а годом ранее и вовсе 600 тысяч.

Тем не менее "Украинское табачное производство" находится в списке производителей сигарет, чья продукция, по данным "Kantar Украина", часто маркируется поддельными акцизными марками.

Эту информацию подтверждает Бюро экономической безопасности в Полтавской области, которое расследует уголовное производство №72024171100000002 от 18 января 2024 года. По нему "Украинское табачное производство" организовало производство нелегальных сигарет, которые продает в Украине и вывозит в Европу с поддельными марками об уплате акцизного сбора.

Как утверждает Евгений Плинский, табачную фабрику в Гоще контролирует Вячеслав Гельзин, хотя официальными владельцами ООО "Украинское табачное производство" числятся жители Киева Дмитрий Ким и Нодар Глухой.

Сам бизнесмен Владислав Гельзин — человек весьма яркий и хорошо известный любителям украинского футбола как бывший президент донецкого футбольного клуба "Олимпик", до 2021 года игравший в Украинской профессиональной лиге. Но еще до того сам Гельзин успел стать самым возрастным игроком УПЛ, выйдя на поле в возрасте 42 года и 253 дня.

При этом оппоненты Гельзина обвиняют его в криминальном прошлом, якобы он входил в состав одной из ОПГ Донецка. Действительно, в сети можно наткнуться на справку МВД Украины середины 2000-х годов, в которой упоминается некий Владислав Гельзин, а в списке подконтрольных ему структур значилась фирма "Олимпик" и фонд "Олимпик". Последний упоминался как член ОПГ во главе с Михаилом Ляшко, он же "Миша Косой".

Михаил Ляшко до его убийства в оккупированном Крыму в декабре 2023 года контролировал водочную компанию "Олимп" и донецкую табачную фабрику "Хамадей" — одного из лидеров теневого рынка сигарет еще с начала 2000-х.

Как бы то ни было, сейчас Владислав Гельзин давно находится за пределами Украины и был замечен журналистами в княжестве Монако, став участником символического "батальона".

*О том, кто еще является крупнейшими игроками теневого табачного рынка в Украине, можно будет прочитать во второй части исследования "Телеграфа". Пока же украинским курильщикам следует готовиться к повышению цен примерно до 100 гривен за пачку из 20 сигарет.