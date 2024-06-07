Наскільки подорожчають сигарети? Ці цифри не сподобаються курцям

Акцизи на тютюнові вироби злетять, слідом за ними — ціни на сигарети

Урядовий законопроєкт про підвищення акцизів на сигарети пройшов перше читання. І, судячи з того, як налаштовані нардепи, проєкт стане законом дуже швидко. Це не дуже хороша новина для курців.

Уряд законопроєктом №11090 пропонує підвищити ставки акцизу на тютюнові вироби. Зробити це планують поступово. Невелике зростання акцизу можливо вже з 1 липня. В січні 2025 року акциз зросте на 23%. У 2026—2028 роках — ще плюс по 5%. Темпи зростання акцизів встановлені з оглядом на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС щодо гармонізації українського податкового законодавства з вимогами Євросоюзу.

Звісно, мета законопроєкту – збільшити надходження до державного бюджету. І саме акцизний податок на тютюн здатний принести в казну швидкі гроші. За прогнозами Мінфіну, прийняття цього законопроєкту забезпечить додаткові надходження до бюджету понад 28 млрд грн до 2029 року.

Все б нічого, але акциз прив’язують не до гривні, а до євро. Відповідно, передбачити платежі в гривні дуже складно. Європейська Бізнес-Асоціація нагадує: у Польщі, Чехії та Угорщині ставки акцизу встановлено у національних валютах. На думку експертів Асоціації, результатом запровадження ставок акцизного податку в євро може стати зменшення обсягів легального виробництва й імпорту та додаткове зростання тіньового сектору, частка якого вже перевищує 25% ринку.

"За минулий рік через контрабандні та контрафактні сигарети недоплата до бюджету становила близько 30 млрд грн. При тому, що загальний обсяг надходжень від тютюнових акцизів становив 80 млрд грн", — нагадує Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Але акцизи підіймають не всім. До другого читання буде переглянуто пекуче питання так званих тютюновмісних виробів для електричного нагріву (або ТВЕН). Люди звикли називати це стіками до айкосів (IQOS).

З 2021 року в Україні діє однакова ставка податку на звичайні сигарети і на стікі до айкосів. "Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт №11090, у 2028 році акциз на ТВЕН в Україні буде на 20% нижчим за сигаретний. Це скромніша диференціація, ніж в середньому по ЄС, але вона все одно відповідатиме європейським підходам", – вважає Пендзин.

На сьогодні розрив між акцизним оподаткуванням сигарет і ТВЕН у 20% мають лише Німеччина, Угорщина та Франція. Інші країни — до 50%. З 1 липня 2024 року (якщо встигнуть із законопроєктом) мінімальний акциз на сигарети становитиме 63,45 євро на 1000 штук. Така сама ставка акцизного податку буде й на ТВЕН.

Але далі податкове навантаження на сигарети зросте й сягне 2028 року 90 євро, а ставка акцизного податку на стіки до айкосів за три роки підвищитися до 72 євро. Це безумовно добре для Philip Morris, адже саме ця компанія домінує на ринку альтернативного курива.

До якого рівня можуть подорожчати сигарети? "Телеграф" звернувся з цим запитанням до Philip Morris. Поточна ставка акцизу — 57,49 євро за 1000 сигарет. Це трохи більше як 2500 гривень за курсом НБУ на сьогодні (43,76). Зараз ціна пачки червоного "Мальборо" — 100 грн (20 сигарет). І от за ставки акцизу в 63,45 євро вартість цієї пачки зросте приблизно на 7 грн. А за ставки 90 євро — на 39 грн. З дешевшими сигаретами зростання ціни може бути ще помітнішим.