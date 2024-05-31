В Україні злетять ціни на цигарки: скільки доведеться викласти за пачку вже наступного року

Українцям вже скоро вдарить по кишені їхня шкідлива звичка

В Україні збираються суттєво збільшити акцизи на цигарки. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вже підтримав відповідний законопроєкт. Тепер, якщо і Парламент схвалить його, то ціни на тютюнові вироби можуть різко злетіти вже наступного року.

"Телеграф" проаналізував ринок тютюнових виробів та розповідає про те, скільки українцям у середньому доведеться платити за свою шкідливу звичку у 2025 році. Так, за даними популярних українських маркетплейсів, середня ціна на пачку цигарок (20 штук) становить приблизно 100-105 гривень.

Наприклад:

За пачку дорогих (за мірками мас-маркету) цигарок Parliament зараз у магазинах у середньому просять 110 гривень. Проте ціна може сягати і 120 гривень залежно від лінійки тютюнових виробів цього бренду.

Пачка L&M або Winston зараз коштує 93 та 98 гривні відповідно.

Одна з найвідоміших у світі марок цигарок Marlboro в українських супермаркетах коштує 105 гривень. Бюджетні сигарети, зокрема Strong або Monte Carlo, можна придбати дешевше 90 гривень.

Таким чином, можна дійти висновку, що станом на травень 2024 року середня ціна за пачку цигарок в Україні становить 105 гривень. При цьому вже відомо, що у 2025-му акциз, згідно із законопроєктом, може зрости аж на 23%. Відповідно, середня вартість пачки цигарок уже наступного року злетить до 129 гривень. А у 2028-му — 149 гривень (+5% до вартості щорічно).

Раніше "Телеграф" писав, що у Верховній Раді України не виключають можливості заборони продажу тютюнових виробів у кіосках. Причиною стало те, що продавці кіосків не використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) при реалізації товару.