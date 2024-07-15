Кличко Микитася не скривдить. У скандалі навколо Шулявського мосту стався кульбіт на мільярд

Гроші мають піти не в бюджет Києва, а транзитом - в дохід держави

У Києві триває скандал навколо тривалої реконструкції Шулявського шляхопроводу . Більш аніж семирічна епопея з будівництвом мосту так і не отримала логічного завершення — він, немов "чорна діра", продовжує висмоктувати ресурси зі столиці, призводити до баталій між Київською міською прокуратурою та столичною владою.

Від імені Київради прокуратура стягує зі скандального підрядника реконструкції мосту більш як 1 млрд грн — але не в столичний, а в державний бюджет. Київська влада виступає проти, проте її думка поки нікого не цікавить. "Телеграф" намагався розібратися у наболілому питанні.

Скандальна "чорна діра"

Горезвісний шляхопровід є однією з найскандальніших "чорних дір" у бюджеті столиці. У Київській міській прокуратурі кажуть , що продовжують справу НАБУ, розпочавши судові баталії з КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Саме воно 2018 року провело тендер на реконструкцію Шулявського мосту, який незадовго до того "втомився" , і підписало контракт з його переможцем — ТОВ "Північно-український будівельний альянс" (скорочено — "Альянс"). Його фактичним контролером ЗМІ назвали давнього друга Кличка, ексдепутата Київради від його партії УДАР та експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася. Сам Микитась цього зв’язку ніколи не підтверджував. Проте на близькість до нього компанії вказує те, що номінальним власником "Альянсу" виступає його колишній помічник Андрій Якусевич.

Цікаво, що позов до комунального підприємства прокуратура подала в інтересах Київради. Але остання виступала проти цього. Ще до подачі позову Департамент транспортної інфраструктури КМДА наприкінці 2023 року писав прокуратурі, що, за наявної у них інформацією, "немає об'єктивних потреб щодо вжиття заходів цивільно-правового характеру". Тобто підопічні Віталія Кличка фактично встали на захист людини Микитася.

Проте на початку червня 2024 року Господарський суд Києва повністю задовольнив вимоги прокуратури. Він визнав недійсним рішення КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" про визнання ТОВ "Північно-український будівельний альянс" переможцем тендеру на реконструкцію Шулявського мосту та договір підряду, підписаний в червні 2018 року.

За рішенням суду з компанії було стягнуто 1,117 млрд грн на користь комунального підприємства. Але ці гроші підуть не в бюджет Києва, а транзитом мають бути передані в дохід держави. І це пояснює, чому на рішення подав апеляцію не тільки "Альянс", а й саме КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Боржник пішов оригінальним шляхом

"Північно-український будівельний альянс" залишається генпідрядником цього проєкту. За даними "Телеграфу", у квітні 2024 року ця компанія підписала з КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" додаткову угоду, де було зафіксовано, що станом на початок 2024 року їй загалом заплатили за роботи 1,35 млрд грн. І наступного року вона має отримати залишок грошей — близько 55 млн грн. І це при тому, що на початку реконструкції у 2018 році загальна вартість контракту становила 598,5 млн грн, а всі роботи мали бути завершені до червня 2019 року.

Проте вони триватимуть щонайменше до кінця 2024-го. До цього часу міська влада планувала завершити довгобуд, який за цей період трансформувався з невеликого проєкту реконструкції мосту в будівництво транспортної розв'язки у формі "чотирилисника" зі зносом одного з цехів колишнього заводу "Більшовик".

В березні 2024 року Київська міська військова адміністрація перезатвердила проєкт реконструкції Шулявського мосту. Згідно з ним, його загальний кошторис зріс вже до 2,45 млрд грн. І його значну частину (близько 630 млн грн) становлять невідомі "інші витрати".

Якщо апеляційна інстанція стане на бік прокуратури й рішення про стягнення грошей вступить в законну силу, на "Альянс" може чекати банкрутство. А шанси на те, що держава отримає від нього хоч щось, мізерні. Вже зараз ця компанія перебуває в передбанкрутному стані.

За даними "Телеграфу", у її відношенні відкрито майже півсотні виконавчих проваджень, в тому числі щодо стягнення на користь держави більш як 50 млн грн податкових боргів та 112 млн грн боргу за позовом Антимонопольного комітету. Її дохід торік склав 100 млн грн, а чистий прибуток — лише 37 тис. грн.

АМКУ наклав штраф на "Північно-український будівельний альянс" ще в червні 2019 р. в розмірі 56 млн грн за змову на горезвісному "мостовому" тендері з єдиним "конкурентом" — ТОВ "Спецбуд-Плюс". Обидві компанії тоді були названі дотичними до корпорації "Укрбуд" та її колишнього президента Максима Микитася, хоча в "Укрбуді" це заперечували. А в "Альянсі" звинуватили АМКУ в "переслідуванні" і вказали, що накладення штрафу буде мати "катастрофічні наслідки для Києва". В результаті штраф не був виплачений, його сума зросла внаслідок додаткових санкцій, а законність його накладання згодом була підтверджена судами.

Щоб не збанкрутувати, боржник пішов оригінальним шляхом. 2020 року компанія ініціювала досудову санацію, зазначивши, що її загальні борги склали майже 2 млрд грн. Своїми найбільшими кредиторами на той момент "Північно-український будівельний альянс" вказав ФК "Житло-капітал" (його фактичними власниками Микитась називає київських бізнесменів Дмитра Кравченка та Іллю Гулого) з вимогами в 640 млн грн та Міністерство оборони України (592 млн грн). Власне, в стані досудової санації компанія перебуває дотепер.

Свої відносини з Міністерством оборони України є й у Микитася особисто. В жовтні 2023-го йому оголосили підозру в резонансній справі про заволодіння коштами оборонного відомства.

За даними слідства, 2018 року Міноборони уклало з компаніями Микитася контракти на спорудження складів для зберігання ракет і боєприпасів на суму близько 3 млрд гривень. Будівництво мали завершити до 2021 року, але так і не почали. З листопада по грудень 2018 року компанії Микитася отримали від Міноборони понад 307 млн гривень авансу, після чого вивели гроші на рахунки інших компаній.

Це була вже не перша підозра для Микитася, кримінальні проблеми якого почалися наприкінці 2019 року (тоді йому інкримінували махінації із житлом Нацгвардії більш аніж на 80 млн грн).