Забудовника Микитася випустили під заставу: у чому звинувачують колишнього народного депутата

Екснардеп був під домашнім арештом

У Києві змінили запобіжний захід ексочільникові однієї будівельної компанії. Сталося це завдяки клопотанню прокурора САП, яке частково задовольнив слідчий суддя

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду, але його ім'я не називають. Мова йде про колишнього високопосадовиця держкомпанії "УкрБуд", екснардепа Максима Микитася.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту суд змінив на заставу. Її сума складає 908 тисяч 400 гривень.

"На підозрюваного покладаються обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю", — зазначають у суді.

Ці обмеження діятимуть протягом двох місяців.

Також в антикорупційному суді додали: "Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

Нагадуємо, у жовтні 2023 року НАБУ і САП повідомили Максиму Микитасю про підозру у заволодінні коштами Міністерства оборони України на суму понад 307 млн гривень екснардепу.

У жовтні 2022 року ексдепутата затримали за спробу підкупити мера Дніпра Бориса Філатова. Сума хабаря склала 22 мільйонів євро.

Також його підозрювали в заволодінні нерухомістю Нацгвардії. Микитасю оголошували підозру у хуліганстві та вважали причетним до викрадення людини. У березні 2021 року. його випустили із СІЗО.

Раніше "Телеграф" писав, у Київраді пожалілися на обшуки в "Київтеплоенерго". Там зазначають, що правоохоронців нібито діють всупереч законам.