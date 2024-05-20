Марнотратство і нуль ефективності: киян розкритикували нову розв'язку Кличка
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Громадськість була проти цього будівництва
У понеділок, 20 травня, мер Києва Віталій Кличко відкрив рух новим недоробленим шляхопроводом — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Коштувала розв'язка 2 мільярди гривень, де немає доведеної ефективності, вважають у громадській організації "Пасажири Києва".
На цю подію в організації відреагували різко. Підкреслили, що це "черговий проєкт марнотратства".
"Черговий проєкт марнотратства та автомобілецентризму, тоді коли набагато корисніше й ефективніше для громади Києва було б вкладати кошти пріоритетно в громадський транспорт та велоінфраструктуру", — йдеться у дописі.
Також в організації згадали про підземний перехід на Шулявці, де вже пів року не працюють ліфти.
"Хоча на їх встановлення разом з ремонтом підземного переходу було витрачено 34 мільйони гривень", — зазначають у "Пасажири Києва".
Нагадуємо, жителі Києва просили не будувати цю транспортну розв'язку. У березні КМДА опублікувала інформацію про плани почати будівництво шляхопроводу на перетині вулиць Богатирської та Полярної. Після цього кияни створили електронну петицію про заборону будівництва.
"Під час війни такі проєкти є марнотратством та ризикують отримати велику кількість скандалів з розкрадання коштів бюджету міста Києва, як багато попередніх проєктів", — йдеться у петиції.
Кияни не забули про проєкт Шулявського шляхопроводу. Він вже декілька років залишається у недоробленому стані. Його функціональність ще менша, ніж старого. До цього ж кошторисна вартість з початкових 600 млн грн збільшилася до 2 млрд грн.
Громадкість закликала не будувати нові розв'язки поки не доведуть до ладу дороги на Шулявці.
"І таких дороговартістних, розпочатих і закинутих на різних стадіях проєктів по Києву безліч. Тому не можна говорити про жодне нове будівництво, доки існуюча інфраструктура стоїть на підпірках та розвалюється", — підкреслюють автор.
Петиція зібрала понад 7 тисяч підписів, тому її має розглянути міський голова.
Раніше "Телеграф" писав, що колишню Арку дружби народів в Києві пропонують перетворити на символ ЛГБТ. В Українському інституті національної пам'яті вважають, що монумент не обов'язково демонтувати.