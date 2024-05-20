Марнотратство і нуль ефективності: киян розкритикували нову розв'язку Кличка

Громадськість була проти цього будівництва

У понеділок, 20 травня, мер Києва Віталій Кличко відкрив рух новим недоробленим шляхопроводом — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Коштувала розв'язка 2 мільярди гривень, де немає доведеної ефективності, вважають у громадській організації "Пасажири Києва".

На цю подію в організації відреагували різко. Підкреслили, що це "черговий проєкт марнотратства".

"Черговий проєкт марнотратства та автомобілецентризму, тоді коли набагато корисніше й ефективніше для громади Києва було б вкладати кошти пріоритетно в громадський транспорт та велоінфраструктуру", — йдеться у дописі.

Мер Віталій Кличко відкрив розв'язку на Оболоні

Також в організації згадали про підземний перехід на Шулявці, де вже пів року не працюють ліфти.

"Хоча на їх встановлення разом з ремонтом підземного переходу було витрачено 34 мільйони гривень", — зазначають у "Пасажири Києва".

Нагадуємо, жителі Києва просили не будувати цю транспортну розв'язку. У березні КМДА опублікувала інформацію про плани почати будівництво шляхопроводу на перетині вулиць Богатирської та Полярної. Після цього кияни створили електронну петицію про заборону будівництва.

Шляхопровід на вулиці Богатирська

"Під час війни такі проєкти є марнотратством та ризикують отримати велику кількість скандалів з розкрадання коштів бюджету міста Києва, як багато попередніх проєктів", — йдеться у петиції.

Кияни не забули про проєкт Шулявського шляхопроводу. Він вже декілька років залишається у недоробленому стані. Його функціональність ще менша, ніж старого. До цього ж кошторисна вартість з початкових 600 млн грн збільшилася до 2 млрд грн.

Громадкість закликала не будувати нові розв'язки поки не доведуть до ладу дороги на Шулявці.

"І таких дороговартістних, розпочатих і закинутих на різних стадіях проєктів по Києву безліч. Тому не можна говорити про жодне нове будівництво, доки існуюча інфраструктура стоїть на підпірках та розвалюється", — підкреслюють автор.

Петиція зібрала понад 7 тисяч підписів, тому її має розглянути міський голова.

Електронна петиція

Раніше "Телеграф" писав, що колишню Арку дружби народів в Києві пропонують перетворити на символ ЛГБТ. В Українському інституті національної пам'яті вважають, що монумент не обов'язково демонтувати.