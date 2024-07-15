Кличко Микитася не обидит. В скандале вокруг Шулявского моста произошел кульбит на миллиард

Деньги должны пойти не в бюджет Киева, а транзитом – в доход государства

В Киеве продолжается скандал вокруг длительной реконструкции Шулявского путепровода . Более чем семилетняя эпопея со строительством моста так и не получила логического завершения — он, как "черная дыра", продолжает высасывать ресурсы из столицы, приводить к баталиям между Киевской городской прокуратурой и столичной властью.

От имени Киевсовета прокуратура взыскивает со скандального подрядчика реконструкции моста более 1 млрд грн — но не в столичный, а в государственный бюджет. Киевская власть выступает против, однако ее мнение пока никого не интересует. "Телеграф" пытался разобраться в наболевшем вопросе.

Скандальная "черная дыра"

Пресловутый путепровод является одной из самых скандальных "черных дыр" в бюджете столицы. В Киевской городской прокуратуре говорят , что продолжают дело НАБУ, начав судебные баталии с КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Именно оно в 2018 году провело тендер на реконструкцию Шулявского моста, который незадолго до этого "устал" , и подписало контракт с его победителем — ООО "Северо-украинский строительный альянс" (сокращенно — "Альянс"). Его фактическим контролером СМИ назвали давнего друга Кличко, экс-депутата Киевсовета от его партии УДАР и экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Сам Микитась этой связи никогда не подтверждал. Однако на близость к нему компании указывает то, что номинальным владельцем "Альянса" выступает его бывший помощник Андрей Якусевич.

Интересно, что иск на коммунальное предприятие прокуратура подала в интересах Киевсовета. Но последний выступал против этого. Еще до подачи иска Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в конце 2023 года писал прокуратуре, что, по имеющейся у них информации, "нет объективной необходимости в принятии мер гражданско-правового характера". То есть подчиненные Виталия Кличко фактически встали на защиту человека Микитася.

Однако в начале июня 2024 года Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил требования прокуратуры. Он признал недействительным решение КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" о признании ООО "Северо-украинский строительный альянс" победителем тендера на реконструкцию Шулявского моста и договор подряда, подписанный в июне 2018 года.

По решению суда с компании было взыскано 1,117 млрд грн в пользу коммунального предприятия. Но эти деньги пойдут не в бюджет Киева, а транзитом должны быть переданы в доход государства. И это объясняет, почему на решение подал апелляцию не только "Альянс", но и само КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Должник пошел по оригинальному пути

"Северо-украинский строительный альянс" остается генподрядчиком этого проекта. По данным "Телеграфа", в апреле 2024 года эта компания подписала с КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" дополнительное соглашение, где было зафиксировано, что по состоянию на начало 2024 года ей в общей сложности заплатили за работы 1,35 млрд грн. И в следующем году она должна получить остаток денег — около 55 млн грн. И это при том, что в начале реконструкции в 2018 году общая стоимость контракта составила 598,5 млн грн, а все работы должны были быть завершены до июня 2019 года.

Однако они будут продолжаться, по меньшей мере, до конца 2024-го. К этому времени городские власти планировали завершить долгострой, трансформировавшийся за этот период из небольшого проекта реконструкции моста в строительство транспортной развязки в форме "четырехлистника" со сносом одного из цехов бывшего завода "Большевик".

В марте 2024 года Киевская городская военная администрация переутвердила проект реконструкции Шулявского моста. Согласно ему, его общая смета выросла уже до 2,45 млрд грн. И ее значительную часть (около 630 млн грн) составляют неизвестные "прочие расходы".

Если апелляционная инстанция встанет на сторону прокуратуры и решение о взыскании денег вступит в законную силу, "Альянс" может ожидать банкротство. А шансы на то, что государство получит от него хоть что-то, мизерные. Уже сейчас эта компания находится в предбанкротном состоянии.

По данным "Телеграфа", в ее отношении открыто почти полсотни исполнительных производств, в том числе по взысканию в пользу государства более 50 млн грн налоговых долгов и 112 млн грн долга по иску Антимонопольного комитета. Ее доход в прошлом году составил 100 млн грн, а чистая прибыль – всего 37 тыс. грн.

АМКУ наложил штраф на "Северо-украинский строительный альянс" еще в июне 2019 года в размере 56 млн грн за сговор на пресловутом "мостовом" тендере с единственным "конкурентом" — ООО "Спецстрой-Плюс". Обе компании тогда были названы связанными с корпорацией "Укрбуд" и ее бывшим президентом Максимом Микитасем, хотя в "Укрбуде" это отрицали. А в "Альянсе" обвинили АМКУ в "преследовании" и указали, что наложение штрафа будет иметь "катастрофические последствия для Киева". В результате штраф не был выплачен, его сумма выросла в результате дополнительных санкций, а законность его наложения впоследствии была подтверждена судами.

Чтобы не обанкротиться, должник пошел по оригинальному пути. В 2020 году компания инициировала досудебную санацию, заявив, что ее общие долги составили около 2 млрд грн. Своими крупнейшими кредиторами на тот момент "Северо-украинский строительный альянс" указал ФК "Житло-капитал" (его фактическими владельцами Микитась называет киевских бизнесменов Дмитрия Кравченко и Илью Гулого) с требованиями в 640 млн грн и Министерство обороны Украины (592 млн грн). Собственно, в состоянии досудебной санации компания находится до сих пор.

Свои отношения с Министерством обороны Украины есть и у Микитася лично. В октябре 2023 года ему объявили подозрение в резонансном деле о завладении средствами оборонного ведомства.

По данным следствия, в 2018 году Минобороны заключило с компаниями Микитася контракты на строительство складов для хранения ракет и боеприпасов на сумму около 3 млрд гривен. Строительство должны были завершить к 2021 году, но так и не начали. С ноября по декабрь 2018 года компании Микитася получили от Минобороны более 307 млн гривен аванса, после чего вывели деньги на счета других компаний.

Это было уже не первое подозрение для Микитася, криминальные проблемы которого начались в конце 2019 года (тогда ему инкриминировали махинации с жильем Нацгвардии более чем на 80 млн грн).