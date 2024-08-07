Державу позбавляють грошей: одіозний друг Ахметова не віддає Укрексімбанку 1,3 мільярда
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
15 років тому почалася історія з кредитуванням компанії Бориса Колеснікова
Великі боржники Державного експортно-імпортного банку України, відомого як Укрексімбанк, продовжують феєрично "відшивати" цю фінустанову. Як стало відомо "Телеграфу", прямо зараз у судах схрестили мечі представники держбанку та його боржника — виробничого об`єднання "Конті" з Костянтинівки Донецької області.
Укрексімбанк ініціював банкрутство "Конті", вказавши, що ця компанія, яка донедавна була одним з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні, заборгувала йому 1,292 млрд грн і не повертає гроші. Проте наприкінці травня господарський суд Донецької області відмовив держбанку у порушенні справи про банкрутство.
Як вирішив суд, "в умовах перебування боржника та його майна на території активних бойових дій арбітражний керуючий позбавлений можливості належним чином здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності боржника, провести інвентаризацію його майна, здійснити формування ліквідаційної маси боржника, а також здійснити продаж майна банкрута".
За цим послідувала апеляція банку, який категорично не погодився з такою логікою. Станом на зараз її розглядають у Східному апеляційному господарському суді. Один з контраргументів Укрексімбанку – "недобросовісність боржника, яка полягає у продовженні… діяльності та отриманні прибутку, при цьому уникаючи виконання своїх зобов'язань перед банком".
Як з'ясував "Телеграф", ще в травні 2009 року Укрексімбанк підписав з ВО "Конті" генеральну кредитну угоду, в рамках якої банк роками кредитував кондитерську компанію. Після окупації росіянами частини Донбасу та створення т.зв. "ДНР" компанія "Конті" втратила (як мінімум офіційно) дві з трьох своїх фабрик — донецьку та горлівську — і сильно "просіла" фінансово.
Виторг "Конті" скоротився з 3,554 млрд грн 2013 року до 1,5 млрд грн 2015-го. Проте лише 2019 року компанія визнала, що неспроможна обслуговувати борг, і підписала з Укрексімбанком план фінансової реструктуризації. Його умови виявились дуже непоганими — строк користування кредитом за генеральною угодою був продовжений на 12 років до травня 2031 року, а відсоткова ставка встановлена на рівні 1% річних.
Чому "Конті" отримав такий подарунок, було б доречно спитати у тодішнього голови правління банку Олександра Гриценка, якого називали людиною Петра Порошенка. Наприкінці 2019-го він був затриманий СБУ і деякий час просидів у СІЗО за підозрою у легалізації незаконно отриманих доходів оточенням експрезидента Віктора Януковича.
Цікаво, що "Конті" також належить до активів ексоточення Януковича. Близько 50% акцій кондитерської компанії належить колишньому віцепрем'єру в уряді Миколи Азарова Борису Колеснікову та його родині. Це той самий Колесніков, який був одним з ідеологів сепаратистського з'їзду у Сєверодонецьку 2004 року, де він закликав створити т.зв. "ПіСУАР" — "Південно-Східну Українську автономну республіку".
Продовження ця ідея не мала. А Колесніков після перемоги Ющенка на виборах 2005 року хоч і відсидів чотири місяці у слідчому ізоляторі, але не за сепаратизм, а за вимагання частки в донецькому ТЦ "Білий лебідь", яке згодом не підтвердилось.
Інші 50% акцій "Конті" знаходяться у дуже "авторитетних" людей Донецька та їхніх спадкоємців.
Так, по 10% мають екснардеп від Партії регіонів та експомічник Ріната Ахметова Сергій Кий та В'ячеслав Ляшко. Останній є сином Михайла Ляшка, або Мішані Косого, як його називали в донецьких кримінальних колах. У 2015 році той був вбитий в окупованому Росією Криму. Такий же пакет має Юрій Чертков — ще один екснардеп-регіонал, за даними ЗМІ, в 1990-ті відомий у Донецьку як "Юра Чорт".
Ще близько 10% акцій "Конті" разом з дітьми має Раїса Такташева – вдова колишнього віцепрезидента ФК "Шахтар" Жигана Такташева, який помер 2006 року. І, нарешті, стільки ж акцій "Конті" мають спадкоємці брата Ріната Ахметова — Ігоря, котрий помер 2021 року. Якщо ж врахувати, що основний власник "Конті" Борис Колесніков є другом дитинства Ріната Ахметова, всю цю компанію можна вважати дуже дружньою до все ще найбагатшого бізнесмена України.
Отримавши від Укрексімбанку право на "кредитні канікули", власники "Конті", схоже, вирішили диверсифікувати ризики. В кінці 2019 року в Каневі на Черкащині був запущений завод "Український кондитер", основними власниками якого стали виходці з Донецька Володимир Дібров і Віктор Нечаєв. Перший, за даними "Телеграфу", працював заступником директора компанії "Укрконсалтинг" Бориса Колеснікова. Другий був начальником відділу збуту компанії "Київ-Конті".
Власне, на тому етапі Борис Колесніков не заперечував, що має стосунок до канівського проєкту. Проте зараз "Український кондитер", який за час повномасштабної війни став помітним гравцем кондитерського ринку (його дохід 2023 року збільшився на 40% порівняно з 2022-м — до 1,16 млрд грн), ніяк не підтверджує свою дотичність до друзів Ріната Ахметова. Хоча Укрексімбанк намагався переконати в цьому суд, проте не дуже переконливо.
"Судом було встановлено, що відповідно до наданих заявником скриншотів сайтів з продукцією цукерок, маркування цих солодощів містить посилання на виробника ТОВ "Український кондитер" на замовлення ТОВ "Торгівельний будинок "Конті". Доводи банку стосовно формального переведення діяльності боржника на інші компанії є припущеннями, які не підтверджуються належними та допустимими доказами" — констатував суд.
При цьому зазначив, що "Торгівельний будинок "Конті" є власником більш аніж 600 торгових марок, у тому числі Bonjour, "Джек", Amour, SuperKontik, Belissimo та інших. І ВО "Конті" випускало свою продукцію за ліцензійними договорами саме з цією компанією. До речі, ця компанія також записана на цілу групу маловідомих осіб, за якими можна роздивитись "вуха" все того ж Бориса Колеснікова та його партнерів.
Якщо Укрексімбанк програє всі суди, йому доведеться просто чекати, коли власники остаточно зупиненого з 1 червня 2024 року костянтинівського заводу "Конті" вирішать відновити розрахунки з ним. Проте чекати, вочевидь, прийдеться дуже довго, бо власники "Конті" явно не горять бажанням повертати гроші. Тим часом обладнання заводу з прифронтової Костянтинівки вже частково перевезено в Канів. До того ж так сталося, що в кінці 2023-го Росія націоналізувала курську кондитерську фабрику "Конті Рус".
Незадовго до широкомасштабної війни Борис Колесніков стверджував, що продав цей актив невідомо кому ще 2016-2017 року. Але у росіян виявилась власна думка.
"Ленінський районний суд м. Курська заборонив на території РФ у зв'язку зі здійсненням екстремістської діяльності діяльність об'єднання, до складу якого входять такі громадяни: Колесніков Б.В., Ахметов Р.Л., Ахметова-Айдарова Т.І., Кий С.В., Такташев Р.Ж., Такташева Р.С., Такташева Е.Ж., Чертков Ю.Д. Також суд звернув у дохід РФ акції АТ "Конті-Рус", — повідомила російська прокуратура в листопаді 2023-го.
Тобто, як стверджують росіяни, Колесніков та його донецькі друзі продовжували вести бізнес в Росії навіть після широкомасштабного вторгнення і платити в бюджет країни-агресора чималі податки. А це цілком може зацікавити Службу безпеки України, яка за подібні "фокуси" відкрила кримінальне провадження і оголосила в розшук алкогольного магната, власника "Хортиці" Євгена Черняка.
*Редакція видання "Телеграф" неодноразово намагалася отримати коментар ВО "Конті" письмово і телефоном, однак її запити було проігноровано.