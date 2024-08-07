Державу позбавляють грошей: одіозний друг Ахметова не віддає Укрексімбанку 1,3 мільярда

15 років тому почалася історія з кредитуванням компанії Бориса Колеснікова

Великі боржники Державного експортно-імпортного банку України, відомого як Укрексімбанк, продовжують феєрично "відшивати" цю фінустанову. Як стало відомо "Телеграфу", прямо зараз у судах схрестили мечі представники держбанку та його боржника — виробничого об`єднання "Конті" з Костянтинівки Донецької області.

Укрексімбанк ініціював банкрутство "Конті", вказавши, що ця компанія, яка донедавна була одним з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні, заборгувала йому 1,292 млрд грн і не повертає гроші. Проте наприкінці травня господарський суд Донецької області відмовив держбанку у порушенні справи про банкрутство.

Як вирішив суд, "в умовах перебування боржника та його майна на території активних бойових дій арбітражний керуючий позбавлений можливості належним чином здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності боржника, провести інвентаризацію його майна, здійснити формування ліквідаційної маси боржника, а також здійснити продаж майна банкрута".

За цим послідувала апеляція банку, який категорично не погодився з такою логікою. Станом на зараз її розглядають у Східному апеляційному господарському суді. Один з контраргументів Укрексімбанку – "недобросовісність боржника, яка полягає у продовженні… діяльності та отриманні прибутку, при цьому уникаючи виконання своїх зобов'язань перед банком".

Як з'ясував "Телеграф", ще в травні 2009 року Укрексімбанк підписав з ВО "Конті" генеральну кредитну угоду, в рамках якої банк роками кредитував кондитерську компанію. Після окупації росіянами частини Донбасу та створення т.зв. "ДНР" компанія "Конті" втратила ( як мінімум офіційно ) дві з трьох своїх фабрик — донецьку та горлівську — і сильно "просіла" фінансово.

Виторг "Конті" скоротився з 3,554 млрд грн 2013 року до 1,5 млрд грн 2015-го. Проте лише 2019 року компанія визнала, що неспроможна обслуговувати борг, і підписала з Укрексімбанком план фінансової реструктуризації. Його умови виявились дуже непоганими — строк користування кредитом за генеральною угодою був продовжений на 12 років до травня 2031 року, а відсоткова ставка встановлена на рівні 1% річних.

Чому "Конті" отримав такий подарунок, було б доречно спитати у тодішнього голови правління банку Олександра Гриценка, якого називали людиною Петра Порошенка. Наприкінці 2019-го він був затриманий СБУ і деякий час просидів у СІЗО за підозрою у легалізації незаконно отриманих доходів оточенням експрезидента Віктора Януковича .

Цікаво, що "Конті" також належить до активів ексоточення Януковича. Близько 50% акцій кондитерської компанії належить колишньому віцепрем'єру в уряді Миколи Азарова Борису Колеснікову та його родині. Це той самий Колесніков, який був одним з ідеологів сепаратистського з'їзду у Сєверодонецьку 2004 року, де він закликав створити т.зв. "ПіСУАР" — "Південно-Східну Українську автономну республіку".

Продовження ця ідея не мала. А Колесніков після перемоги Ющенка на виборах 2005 року хоч і відсидів чотири місяці у слідчому ізоляторі, але не за сепаратизм, а за вимагання частки в донецькому ТЦ "Білий лебідь", яке згодом не підтвердилось.

Інші 50% акцій "Конті" знаходяться у дуже "авторитетних" людей Донецька та їхніх спадкоємців.

Так, по 10% мають екснардеп від Партії регіонів та експомічник Ріната Ахметова Сергій Кий та В'ячеслав Ляшко. Останній є сином Михайла Ляшка, або Мішані Косого , як його називали в донецьких кримінальних колах. У 2015 році той був вбитий в окупованому Росією Криму. Такий же пакет має Юрій Чертков — ще один екснардеп-регіонал, за даними ЗМІ , в 1990-ті відомий у Донецьку як "Юра Чорт".

Ще близько 10% акцій "Конті" разом з дітьми має Раїса Такташева – вдова колишнього віцепрезидента ФК "Шахтар" Жигана Такташева, який помер 2006 року. І, нарешті, стільки ж акцій "Конті" мають спадкоємці брата Ріната Ахметова — Ігоря, котрий помер 2021 року. Якщо ж врахувати, що основний власник "Конті" Борис Колесніков є другом дитинства Ріната Ахметова, всю цю компанію можна вважати дуже дружньою до все ще найбагатшого бізнесмена України.

Отримавши від Укрексімбанку право на "кредитні канікули", власники "Конті", схоже, вирішили диверсифікувати ризики. В кінці 2019 року в Каневі на Черкащині був запущений завод "Український кондитер", основними власниками якого стали виходці з Донецька Володимир Дібров і Віктор Нечаєв. Перший, за даними "Телеграфу", працював заступником директора компанії "Укрконсалтинг" Бориса Колеснікова. Другий був начальником відділу збуту компанії "Київ-Конті".

Власне, на тому етапі Борис Колесніков не заперечував , що має стосунок до канівського проєкту. Проте зараз "Український кондитер", який за час повномасштабної війни став помітним гравцем кондитерського ринку (його дохід 2023 року збільшився на 40% порівняно з 2022-м — до 1,16 млрд грн), ніяк не підтверджує свою дотичність до друзів Ріната Ахметова. Хоча Укрексімбанк намагався переконати в цьому суд, проте не дуже переконливо.

"Судом було встановлено, що відповідно до наданих заявником скриншотів сайтів з продукцією цукерок, маркування цих солодощів містить посилання на виробника ТОВ "Український кондитер" на замовлення ТОВ "Торгівельний будинок "Конті". Доводи банку стосовно формального переведення діяльності боржника на інші компанії є припущеннями, які не підтверджуються належними та допустимими доказами" — констатував суд.

При цьому зазначив, що "Торгівельний будинок "Конті" є власником більш аніж 600 торгових марок, у тому числі Bonjour, "Джек", Amour, SuperKontik, Belissimo та інших. І ВО "Конті" випускало свою продукцію за ліцензійними договорами саме з цією компанією. До речі, ця компанія також записана на цілу групу маловідомих осіб, за якими можна роздивитись "вуха" все того ж Бориса Колеснікова та його партнерів.

Якщо Укрексімбанк програє всі суди, йому доведеться просто чекати, коли власники остаточно зупиненого з 1 червня 2024 року костянтинівського заводу "Конті" вирішать відновити розрахунки з ним. Проте чекати, вочевидь, прийдеться дуже довго, бо власники "Конті" явно не горять бажанням повертати гроші. Тим часом обладнання заводу з прифронтової Костянтинівки вже частково перевезено в Канів. До того ж так сталося, що в кінці 2023-го Росія націоналізувала курську кондитерську фабрику "Конті Рус".

Незадовго до широкомасштабної війни Борис Колесніков стверджував, що продав цей актив невідомо кому ще 2016-2017 року. Але у росіян виявилась власна думка.

"Ленінський районний суд м. Курська заборонив на території РФ у зв'язку зі здійсненням екстремістської діяльності діяльність об'єднання, до складу якого входять такі громадяни: Колесніков Б.В., Ахметов Р.Л., Ахметова-Айдарова Т.І., Кий С.В., Такташев Р.Ж., Такташева Р.С., Такташева Е.Ж., Чертков Ю.Д. Також суд звернув у дохід РФ акції АТ "Конті-Рус", — повідомила російська прокуратура в листопаді 2023-го.

Тобто, як стверджують росіяни, Колесніков та його донецькі друзі продовжували вести бізнес в Росії навіть після широкомасштабного вторгнення і платити в бюджет країни-агресора чималі податки. А це цілком може зацікавити Службу безпеки України, яка за подібні "фокуси" відкрила кримінальне провадження і оголосила в розшук алкогольного магната, власника "Хортиці" Євгена Черняка.

*Редакція видання "Телеграф" неодноразово намагалася отримати коментар ВО "Конті" письмово і телефоном, однак її запити було проігноровано.