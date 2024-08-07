Государство лишают денег: одиозный друг Ахметова не отдает Укрэксимбанку 1,3 миллиарда

15 лет назад началась история с кредитованием компании Бориса Колесникова

Большие должники Государственного экспортно-импортного банка Украины, известного как Укрэксимбанк, продолжают феерически "отшивать" это финучреждение. Как стало известно "Телеграфу", прямо сейчас в судах скрестили шпаги представители госбанка и его должника — производственного объединения "Конти" из Константиновки Донецкой области.

Укрэксимбанк инициировал банкротство "Конти", указав, что эта компания, которая недавно была одним из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине, задолжала ему 1,292 млрд грн и не возвращает деньги. Однако в конце мая хозяйственный суд Донецкой области отказал госбанку в возбуждении дела о банкротстве.

Как решил суд, "в условиях пребывания должника и его имущества на территории активных боевых действий арбитражный управляющий лишен возможности надлежащим образом провести анализ финансово-хозяйственной деятельности должника, провести инвентаризацию его имущества, осуществить формирование ликвидационной массы должника, а также осуществить продажу имущества банкрота".

За этим последовала апелляция банка, категорически не согласившегося с такой логикой. На данный момент ее рассматривают в Восточном апелляционном хозяйственном суде. Один из контраргументов Укрэксимбанка – "недобросовестность должника, которая заключается в продолжении… деятельности и получении прибыли, при этом избегая выполнения своих обязательств перед банком".

Как выяснил "Телеграф", еще в мае 2009 года Укрэксимбанк подписал с ПО "Конти" генеральный кредитный договор, в рамках которого банк годами кредитовал кондитерскую компанию. После оккупации россиянами части Донбасса и создания т. н. "ДНР" компания "Конти" потеряла ( как минимум официально ) две из трех своих фабрик — донецкую и горловскую — и сильно "просела" финансово.

Выручка "Конти" сократилась с 3,554 млрд грн в 2013 году до 1,5 млрд грн в 2015-м. Однако только в 2019 году компания признала, что не может обслуживать долг, и подписала с Укрэксимбанком план финансовой реструктуризации. Его условия оказались очень неплохими — срок использования кредита по генеральному договору был продлен на 12 лет до мая 2031 года, а процентная ставка установлена на уровне 1% годовых.

Почему "Конти" получил такой подарок, было бы уместно спросить тогдашнего главу правления банка Александра Гриценко, которого называли человеком Петра Порошенко. В конце 2019-го он был задержан СБУ и некоторое время просидел в СИЗО по подозрению в легализации незаконно полученных доходов окружением экс-президента Виктора Януковича .

Интересно, что "Конти" также относится к активам экс-окружения Януковича. Около 50% акций кондитерской компании принадлежит бывшему вице-премьеру в правительстве Николая Азарова Борису Колесникову и его семье. Это тот самый Колесников, который был одним из идеологов сепаратистского съезда в Северодонецке в 2004 году, где он призвал создать т. н. "ПіСУАР" ("Південно-Східну Українську автономну республіку") — "Юго-Восточную Украинскую автономную республику".

Продолжения эта идея не имела. А Колесников после победы Ющенко на выборах 2005 года хоть и отсидел четыре месяца в следственном изоляторе, но не за сепаратизм, а за вымогательство доли в донецком ТЦ "Белый лебедь", которое впоследствии не подтвердилось.

Остальные 50% акций "Конти" находятся у очень "авторитетных" людей Донецка и их наследников.

Так, по 10% имеют экс-нардеп от Партии регионов и экс-помощник Рината Ахметова Сергей Кий и Вячеслав Ляшко. Последний является сыном Михаила Ляшко, или Мишани Косого , как его называли в донецких криминальных кругах. В 2015 году он был убит в оккупированном Россией Крыму. Такой же пакет у Юрия Черткова — еще один экс-нардеп-регионал, по данным СМИ , в 1990-е был известен в Донецке как "Юра Чёрт".

Еще около 10% акций "Конти" вместе с детьми имеет Раиса Такташева — вдова бывшего вице-президента ФК "Шахтер" Жигана Такташева, скончавшегося в 2006 году. И, наконец, столько же акций "Конти" у наследников брата Рината Ахметова — Игоря, умершего в 2021 году. Если же учесть, что основной владелец "Конти" Борис Колесников является другом детства Рината Ахметова, всю эту компанию можно считать очень дружественной все еще богатейшему бизнесмену Украины.

Получив от Укрэксимбанка право на "кредитные каникулы", владельцы "Конти", похоже, решили диверсифицировать риски. В конце 2019 года в Каневе Черкасской области был запущен завод "Украинский кондитер", основными владельцами которого стали выходцы из Донецка Владимир Дибров и Виктор Нечаев. Первый, по данным "Телеграфа", работал заместителем директора компании "Укрконсалтинг" Бориса Колесникова. Второй был начальником отдела сбыта компании "Киев-Конти".

Собственно, на том этапе Борис Колесников не отрицал , что имеет отношение к каневскому проекту. Однако сейчас "Украинский кондитер", который за время полномасштабной войны стал заметным игроком кондитерского рынка (его доход в 2023 году увеличился на 40% по сравнению с 2022-м — до 1,16 млрд грн), никак не подтверждает свои связи с друзьями Рината Ахметова. Хотя Укрэксимбанк пытался убедить в этом суд, но не слишком преуспел.

"Судом было установлено, что в соответствии с предоставленными заявителем скриншотами сайтов с продукцией конфет, маркировка этих сладостей содержит ссылку на производителя ООО "Украинский кондитер" по заказу ООО "Торговый дом "Конти". Доводы банка относительно формального перевода деятельности должника на другие компании являются предположениями, которые не подтверждаются надлежащими и допустимыми доказательствами", — констатировал суд.

При этом отметил, что "Торговый дом "Конти" является владельцем более 600 торговых марок, в том числе Bonjour, "Джек", Amour, SuperKontik, Belissimo и др. И ПО "Конти" выпускало свою продукцию по лицензионным договорам именно с этой компанией. Кстати, эта компания также записана на целую группу малоизвестных лиц, за которыми можно рассмотреть "уши" все того же Бориса Колесникова и его партнеров.

Если Укрэксимбанк проиграет все суды, ему придется просто ждать, когда владельцы окончательно остановленного с 1 июня 2024 года константиновского завода "Конти" решат возобновить расчеты с ним. Однако ждать, очевидно, придется очень долго, потому что владельцы "Конти" явно не горят желанием возвращать деньги. Между тем оборудование завода из прифронтовой Константиновки уже частично перевезено в Канев. К тому же так получилось, что в конце 2023-го Россия национализировала курскую кондитерскую фабрику "Конти Рус".

Незадолго до широкомасштабной войны Борис Колесников утверждал, что продал этот актив неизвестно кому еще в 2016—2017 году. Но у россиян оказалось собственное мнение.

"Ленинский районный суд г. Курска запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности деятельность объединения, в состав которого входят следующие граждане: Колесников Б.В., Ахметов Р.Л., Ахметова-Айдарова Т.И., Кий С.В., Такташев Р.Ж., Такташева Р.С., Такташева Е.Ж., Чертков Ю.Д. Также суд обратил в доход РФ акции АО "Конти-Рус", — сообщила российская прокуратура в ноябре 2023-го.

То есть, как утверждают россияне, Колесников и его донецкие друзья продолжали вести бизнес в России даже после широкомасштабного вторжения и платить в бюджет страны-агрессора немалые налоги. А это вполне может заинтересовать Службу безопасности Украины, которая за подобные "фокусы" открыла уголовное производство и объявила в розыск алкогольного магната, владельца "Хортицы" Евгения Черняка.

*Редакция издания "Телеграф" неоднократно пыталась получить комментарий ПО "Конти" письменно и по телефону, однако ее запросы были проигнорированы.