Ахметов "віджав" у Кремля 10 мільярдів і частково компенсував втрачене у Маріуполі

Люксембурзька компанія Indumet, пов’язана з Кремлем, втрачає десятки мільярдів гривень. І до цього приклав руку найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов

Банкрутство колишньої зірки українського бізнесу — корпорації ІСД — розчаровує кремлівських посіпак. 21 березня Верховний Суд України оприлюднив фінальну постанову у справі за позовом люксембурзької Indumet S.A. Відповідачі – колись одна з найбільших в Україні промислових корпорацій "Індустріальна спілка Донбасу" (ІСД) та пов'язані з нею заводи. ВСУ відмовився визнати рішення Лондонського арбітражу на користь позивача таким, що не підлягає виконанню в Україні. Лондонське рішення 5-річної давнини дозволило Indumet стягнути з підприємств ІСД 255 млн доларів боргу і близько 100 млн доларів відсотків.

Кредитна угода, про яку йде мова, була укладена в серпні 2007 року. ІСД підписала її з кількома міжнародними банками. Але прийшла криза, і банки продали борг люксембурзький Indumet. Ця компанія була створена в 2012 році. Дуже схоже, що саме для акумулювання боргів ІСД.

Корпорація ІСД колись була одним з найбільших в Україні виробників сталевого прокату. Її річна виручка сягала 5 млрд доларів. Проте і фінансове навантаження було величезним. Борги ІСД на той час оцінювались майже у 3 млрд доларів. Обслуговувати їх корпорації було дуже важко.

Засновники ІСД Сергій Тарута і Олег Мкртчан ще в 2010 році продали контрольний пакет (50%+2 акції) так званій "групі російських інвесторів" за 2,7 млрд доларів. Трохи пізніше стало відомо, що за групою "інвесторів" стоїть Кремль у особі державної корпорації ВЕБ (Внєшекономбанк). Схоже, що Indumet входить в ту ж групу. Адже її керівником є громадянин Росії Ігор Боков. Він 11 років (у 2003—2014) працював віцепрезидентом та головою департаменту корпоративного банкінгу кіпрського RCB Bank, який був більш відомий свого часу як Russian Commercial Bank і тривалий період входив у групу "кишенькового банку Путіна" — ВТБ.

Сергій Тарута в інтерв’ю телеканалу Перший діловий ще у 2021 році казав, що Indumet була створена Внєшекономбанком та скуповувала борги ІСД, щоб отримати одноосібний контроль над активами корпорації. "Ми скупимо все і потім через банкрутство візьмемо під контроль усі активи" — це, на жаль, стратегія Внєшекономбанку", – сказав Тарута.

Зі скупкою боргів Indumet S.A. впоралась на відмінно. Разом з "донькою" Indumet limited та підконтрольною ВЕБ компанією Margit Holdings вона сконцентрувала борги ІСД на суму більше 100 млрд грн. Після цього дійсно почались гучні банкрутства. У березні 2020 року за позовом Indumet була порушена справа про банкрутство корпорації ІСД. Суд визнав вимоги компанії з Люксембургу в сумі 10 млрд грн. Багатомільярдні вимоги Indumet заявила також в процесах банкрутств Алчевського та Дніпровського меткомбінатів (по 23 млрд грн), та Алчевського коксохіму (10 млрд грн).

Кремлівські "інвестори" навіть отримали контроль над комітетом кредиторів Алчевського коксохіму. Але процеси відносно алчевських підприємств були безнадійними від початку. Росія окупувала місто ще у 2014 року.

А от на Дніпровському меткомбінаті, розташованому у Каменському, зав'язалась серйозна боротьба з впливовим конкурентом. Ним став "Метінвест" Ріната Ахметова та його партнера, диякона УПЦ МП Вадима Новинського. І в цій боротьбі росіяни зазнали нищівної поразки.

Річ у тім, що ще у 2017 році на цей комбінат за допомоги Тарути зайшов менеджмент "Метінвесту". Він взяв на себе збут продукції ДМК та постачання на нього сировини. Так "Метінвест" та близький до нього трейдер "Оптимал трейд" стали головними кредиторами ДМК (понад 41 млрд грн на двох). За декілька місяців до рішення Лондонського арбітражу, в лютому 2019 року керівництво ДМК продало Дніпровському коксохіму Ахметова доменний цех комбінату. А згодом близькі до Ахметова та Новинського структури зуміли отримати контроль над процесом банкрутства. Indumet не зміг до цього процесу навіть долучитись, бо відмовили суди.

Гіпотетично Indumet може спробувати через суд стягнути 10 млрд грн з ДМК, проте поїзд вже пішов. В липні 2021 року все той же Дніпровський коксохім придбав на аукціоні майновий комплекс ДМК за 9,17 млрд грн. Оскільки "Метінвест" — ключовий кредитор, гроші просто переклали з кишені до кишені. І активи ДМК наразі складають лише трохи більш як 3,4 млн грн.

Зараз Дніпровський коксохім називається "Камет-сталь". І став важливою частиною "Метінвесту". У 2023 році "Камет-сталь", на якому працює понад 7 000 людей, отримав виручку у 43 млрд грн. У 2022 році "Метінвест" втратив найбільші меткомбінати: "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча. Ворог знищив обидва. Тож перехоплення контролю над потенційно ключовим активом Кремля в Дніпропетровській області можна вважати заздалегідь отриманою частковою компенсацією.