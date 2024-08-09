Правило 50-30-20: як розподілити бюджет, щоб вистачало на потреби та свої "хотілки"

Така стратегія особливо підійде для новачків у сфері організації своїх коштів

В умовах складної економічної ситуації в країні українцям важливо навчитися грамотно розподіляти свій бюджет, аби знайти баланс між споживанням та заощадженням. Одним з ефективних інструментів для цього є стратегія "50-30-20", яка допомагає структурувати витрати та накопичувати заощадження.

У матеріалі Investopedia розповіли, що це за стратегія та як її застосовувати. Вона особливо підійде новачкам у сфері організації своїх фінансів.

Як планувати бюджет за принципом "50-30-20"

Це простий принцип, який свідчить, що свої доходи необхідно поділити на три частини. Використовуючи його, ви краще контролюватимете свої витрати, не перевантажуючи бюджет, і поступово покращуватиме своє фінансове становище.

50% – витрати на основні потреби.

30% — непередбачені витрати або ваші "хотілки"

До цього пункту входять опціональні витрати, які не є життєво необхідними. Тобто, вони роблять ваше життя комфортнішим і приємнішим, але від них можна відмовитися. Це розваги, походи в кіно/театр, покупка побутової техніки, поновлення гардероба, косметологічні послуги. Ще сюди відносяться витрати на придбання подарунків на дні народження друзям. Але дуже важливо навчитися відрізняти справжні бажання від швидкоплинних забаганок, щоб стратегія дійсно працювала.

20% — заощадження

Не менше 20% свого доходу потрібно відкладати або з їх допомогою погашати заборгованості, якщо вони є. Це буде ваша так звана "фінансова подушка безпеки", яка підстрахує у непередбачених ситуаціях. В ідеалі у вас має бути щонайменше три місяці накопичень на випадок втрати роботи або інших непередбачених обставин.

Зазначимо, що такий принцип підходить не всім. Його складно буде дотримуватися людям, які, наприклад, витрачають більшу частину бюджету на погашення кредитів чи оренду нерухомості. Також він не підійде людям із нестабільним заробітком.

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