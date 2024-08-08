Отримають понад 290 тис українців: де виплатиться допомога та за яких умов

Подавати заяву не потрібно

До Дня Незалежності України Київ виплатить одноразову грошову допомогу для соціально незахищених осіб. Сума виплати коливатиметься від 400 до 100 гривень.

Ці суми нараховуватимуться автоматично киянам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також наразі проживають у місті. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Кому передбачені грошові виплати

Допомога виплачуватиметься для:

людей з інвалідністю I групи;

громадян, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями;

дітей-сиріт;

Праведників Бабиного Яру;

репресованих осіб, яких надалі реабілітували;

батьків та матерів загиблих у мирний час військовослужбовців строкової служби;

непрацюючих пенсіонерів, розмір пенсій яких не перевищує розміру 2,5 прожиткових мінімумів;

киян, які втратили працездатність тощо.

Сума нарахування коливається від 400 до 1000 гривень і на неї розраховують майже 292 тисячі киян.

"Загалом фінансову підтримку з міського бюджету у межах міської цільової програми Турбота. Назустріч киянам на 2022−2024 роки отримають 291 635 людей", — каже Хонда.

Варто зауважити, що особи, які одночасно стосуються 2 категорій, отримають допомогу у більшому розмірі. Однак на неї не мають право кияни, що перебувають на повному державному утриманні.

Чи може сім'я такого громадянина отримати гроші

Виплата також може здійснитись для родини особи, якщо та своєчасно не отримає гроші через смерть. Вона здійснюватиметься у порядку нарахування пенсії у зв'язку зі смертю одержувача.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ВПО, які переїхали до столиці та області, можуть отримати фінансову підтримку.