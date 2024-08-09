Правило 50-30-20: как распределить бюджет, чтобы хватало на потребности и свои "хотелки"

Такая стратегия особенно подойдет для новичков в сфере организации своих средств

В условиях сложной экономической ситуации в стране украинцам важно научиться грамотно распределять свой бюджет, чтобы найти баланс между потреблением и сбережением. Одним из эффективных инструментов для этого является стратегия "50-30-20", которая помогает структурировать расходы и накапливать сбережения.

В материале Investopedia рассказали, что это за стратегия и как ее применять. Она особенно подойдет новичкам в сфере организации своих финансов.

Как планировать бюджет по принципу "50-30-20"

Это простой принцип, который гласит, что свои доходы нужно разделить на три части. Используя его, вы будете лучше контролировать свои расходы, не перегружая бюджет, и постепенно улучшать свое финансовое положение.

50% – затраты на основные потребности

Это те расходы, которые вы обязаны оплачивать, и вещи, необходимые для выживания, например, оплата жилья и коммунальных услуг, транспортные расходы, покупка лекарств и продуктов питания. Учитывая, что они являются обязательными, на них придется основная часть вашего бюджета.

30% – непредвиденные расходы или ваши "хотелки"

В этот пункт входят опциональные расходы, которые не являются жизненно необходимыми. То есть, они делают вашу жизнь более комфортной и приятной, но от них можно отказаться. Это развлечения, походы в кино/театр, покупка бытовой техники, обновление гардероба, косметологические услуги. Еще сюда относятся расходы на приобретения подарков на дни рождения друзьям. Но очень важно научиться отличать настоящие желания от мимолетных прихотей, чтобы стратегия действительно работала.

20% – сбережения

Не менее 20% своего дохода нужно откладывать или же с их помощью погашать задолженности, если они есть. Это будет ваша так называется "финансовая подушка безопасности", которая подстрахует в непредвиденных ситуациях. В идеале у вас должно быть как минимум три месяца накоплений на случай потери работы или других непредвиденных обстоятельств.

Отметим, что такой принцип подходит не для всех. Его сложно будет придерживаться людям, которые, к примеру, тратят большую часть бюджета на погашения кредитов или аренду недвижимости. Также он не подойдет людям с нестабильным заработком.

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