Долар полетить у космос? Чого українцям чекати від курсу до кінця серпня

Український банкір розповів, яким буде курс долара до кінця літа

В останній місяць літа збережеться тенденція поступового зростання курсу долара в Україні. При цьому всі курсові перетворення не будуть різкими й шоковими, а будуть поступовими. Вже до осені, ймовірно, курс долара остаточно відштовхнеться від позначки 41 грн.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий, пише РБК-Україна. За його словами, можна виділити кілька головних характеристик-особливостей валютного ринку, які можуть статися вже наступного тижня, у перші дні серпня.

"На перетині місяців процес поступового, повільного зростання курсів припиниться: ринок намагався досягти нових курсових вершин, однак НБУ вжив заходів у рамках гнучкого управління і трохи заспокоїв курси. Очікується, що курс долара триматиметься в діапазоні 40,7-41,7 грн/ долар", - сказав Лєсовий.

Згідно з його припущеннями, 1 серпня офіційний курс долара може становити 40,8-41 гривень, що на 1-1,3% буде вищим за курс на 1 липня (40,45 грн/долар).

"Однак дія режиму "керованої гнучкості" продовжуватиметься, а отже, діятиме система валютних змін, а всі курсові перетворення не будуть різкими, шоковими, а поступово поступовими. Регулятор може діяти більш активно, щоб погасити можливі надмірні перекоси у співвідношенні попиту та пропозиції ", — пояснив банкір.

Лісовий каже, що у серпні остаточно сформуються нові коридори, що збігаються з курсом долара, закладеним до бюджету (41-42 грн/долар та 44-47 грн/євро), і стануть курсовою реакцією на посилення інфляції.

"Власне цінники майже на всі товари всі переписані з урахуванням саме цих причин", — зазначив Лєсовий.

При цьому банкір підкреслив, що процес корекції курсів, як і раніше, буде чи не щодня. Водночас він буде контрольованим та прогнозованим.

"Таким чином, тенденція до слабкого, але неухильного зростання курсів триватиме не лише наступного тижня, а й у серпні. Ми прогнозуємо, що вже у вересні ринок звикне жити у новій курсовій парадигмі, а курс долара остаточно відштовхнеться від позначки 41 грн", — констатував Лісовий.

Зазначимо, що за даними "Мінфін", сьогодні, 28 липня, середній курс долара в українських банках становить 41 грн (купівля) і 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля), 41,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 41,19.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Олег Пензін розповів, коли долар зафіксується на рівні 42 гривень.