Години очікування, заблоковані номери та втрачені гроші: клієнти кажуть, що Vodafone знущається

Перехід на Vodafone: затримки, втрати грошей і блокування номерів

Зміна мобільного оператора – це процес, який повинен бути простим та швидким. Проте на практиці при переході на тариф "Водафон" українці стикнулися з низкою проблем, що викликало обурення та хвилю невдоволення серед користувачів.

Деякі з клієнтів втрачають доступ до зв’язку на кілька днів, інші – змушені сплачувати приховані платежі, а дехто взагалі не може завершити перехід через бюрократичні перепони.

Відгуки користувачів: що відбувається насправді?

При переході до оператора "Водафон" користувачам обіцяють вигідні умови, знижки та бонуси, проте багато українців зіштовхнулися із зовсім іншою реальністю. Ось деякі реальні історії:

"Вітаю! Мій батько перейшов до Вас з Київстару. Вже третій день не можуть активувати номер. Можете допомогти?"

Часова затримка у кілька днів після переходу – одна з найпоширеніших проблем. Люди залишаються без зв’язку, не маючи змоги користуватися мобільним номером, який часто прив’язаний до банківських послуг та інших важливих сервісів.

"При подачі заявки на перехід до іншого оператора запропонували рік без абонплати за 299 грн. Я поповнив рахунок двома платежами 250 і 49 грн, а потрібно було одним. Тепер вже дві доби розглядають заявку!"

Дрібні технічні деталі часто стають приводом для затримки або відмови в активації послуги. Користувачі вказують на надмірну бюрократію і відсутність оперативної реакції від операторів.

Як працює процедура переходу до оператора "Водафон"?

В Україні діє послуга перенесення мобільного номера (MNP), яка дозволяє користувачам змінювати оператора, зберігаючи свій номер телефону. Процедура виглядає так:

Подання заявки. Отримання нової SIM-картки. Очікування завершення процесу, який за законом триває до 3 днів. Підтвердження переходу та активація.

Проте, як показує практика, цей процес може затягнутися на невизначений термін, а також супроводжуватися незрозумілими додатковими умовами та платежами.

Як уникнути проблем при переході?

Перевіряйте всі умови переходу та уважно читайте договір.

Поповнюйте рахунок одним платежем, якщо це є умовою активації спеціальних пропозицій.

Не сплачуйте додаткові кошти, якщо вони не були офіційно вказані оператором.

Заздалегідь з'ясуйте, скільки часу може зайняти перехід і які ризики існують.

Попри те, що процедура зміни оператора офіційно регулюється законом, на практиці користувачі стикаються з безліччю проблем. Низький рівень обслуговування, бюрократичні перепони та незрозумілі фінансові вимоги змушують людей шукати альтернативи або повертатися до старого оператора.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві з’явився 5G від "Водафон". Читайте деталі у статті.