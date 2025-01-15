Користувачі Vodafone масово скаржаться на якість інтернету. Що відповіли у компанії (фото)

Там порадили, що робити у такому випадку

Користувачі популярного українського оператора звʼязку скаржаться на те, що під час відключень світла у них зникає мобільний інтернет. До того ж з січня 2025 року в Україні підняли ціни на мобільні послуги. У компанії Vodafone не заперечують цього та назвали причини, чому так.

Про це стало відомо з коментаря в соціальних мережах, де працівники Vodafone відповіли на запитання щодо якості інтернету в умовах відключення світла.

"Тільки одні розмови про додаткові акумулятори, а як світло вимикають, то через 10-20 хвилин мобільний інтернет вже "лежить", — пише користувачка.

У компанії не заперечили цього і додали, що коли зникає електроживлення у місті, базові станції працюють на вбудованих акумуляторах.

"На превеликий жаль, ці батареї не здатні тримати заряд настільки довго, як би нам хотілось, тому в певних районах покриття може зникати. У такому випадку радимо звернутись до нас в особисті повідомлення, аби ми передали дані відповідальним фахівцям для аналізу ситуації. Ви можете скористатись послугою "Національний роумінг", під'єднавшись до доступної мережі в ручному режимі", — відповіли у Vodafone.

Варто зазначити, що ще влітку 2024 року у розпорядженні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій було заявлено, що мобільні оператори в Україні мають забезпечити доступність мобільного зв’язку при відключенні електроенергії протягом 10 годин. Раніше цей час становив лише 4 години.

Раніше "Телеграф" звертався до популярних українських провайдерів, аби дізнатись, чому впала якість мобільного інтернету.