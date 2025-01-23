Услід за lifecell. Vodafone теж суттєво підвищує тарифи, але надає "компенсацію"

Ціни підіймають й інші оператори

В Україні відчутно зростають тарифи на мобільний зв'язок. Зокрема про здорожчання своїх послуг оголосив мобільний оператор Vodafone.

Відповідні повідомлення отримують абоненти Vodafone. Вартість чотиритижневого користування мобільним зв'язком та інтернетом з 30 січня зростає на 40–70 гривень. Це стосується таких тарифних планів як SuperNet Start та Light+ та інших. Водночас оператор, мабуть, у якості "компенсації", збільшує наданий обсяг інтернету.

Як пояснили представники Vodafone у спілкуванні з українцями у соцмережах, що оператор змушений збільшувати плату "щоб підтримувати якість послуг". У повідомленнях про зростання тарифу, що надсилають абонентам, пишуть, що це відбувається "через зростання витрат на підтримку та розвиток мережі".

Варто зазначити, що свої тарифи підіймають й інші мобільні оператори України. Зокрема lifecell з лютого 2025-го року планує підвищити вартість своїх послуг. Там це пояснюють зростанням вартості електроенергії.

Як розповідав "Телеграф", оператор мобільного зв'язку "Київстар" пропонує абонентам інших компаній переходити до нього зі своїм номером. Проте українці, які вже є клієнтами "Київстару", продовжують скаржитися на його політику. Люди просять зробити дешевший тариф без інтернету, але оператор не погоджується.